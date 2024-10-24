ВВК при оформлении отсрочки — юристы назвали единственное исключение
Гражданин, оформляющий отсрочку от мобилизации, не должен проходить военно-врачебную комиссию. Но существует единственное исключение, когда гражданину все же придется пройти ВВК, прежде чем получить отсрочку.
Об этом сообщил адвокат Артем Бондар.
Отсрочка оформляется без ВВК
Граждане, оформляющие отсрочку от мобилизации, освобождаются от прохождения военно-врачебной комиссии.
"В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 560, регулирующим порядок призыва на военную службу, военнообязанные лица, подающие в ТЦК и СП заявление на отсрочку, не должны проходить ВВК", — пояснил Артем Бондар.
Единственное исключение, когда комиссию надо будет пройти
Впрочем, добавил юрист, существует одно исключение, когда военнообязательное лицо должно проходить военно-врачебную комиссию даже при оформлении отсрочки от мобилизации.
Это нужно сделать в той ситуации, когда гражданин не состоит на воинском учете. Для начала гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию, а уже потом, став на воинский учет, он оформит отсрочку от мобилизации.
Напомним, мы ранее писали о четырех случаях, когда можно обжаловать решение военно-врачебной комиссии.
Также мы сообщали о том,в каких именно инстанциях оспаривается заключение ВВК.
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