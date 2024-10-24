Обследование у офтальмолога при прохождении ВВК. Фото: УНИАН

Гражданин, оформляющий отсрочку от мобилизации, не должен проходить военно-врачебную комиссию. Но существует единственное исключение, когда гражданину все же придется пройти ВВК, прежде чем получить отсрочку.

Об этом сообщил адвокат Артем Бондар.

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Граждане, оформляющие отсрочку от мобилизации, освобождаются от прохождения военно-врачебной комиссии.

"В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 560, регулирующим порядок призыва на военную службу, военнообязанные лица, подающие в ТЦК и СП заявление на отсрочку, не должны проходить ВВК", — пояснил Артем Бондар.

Единственное исключение, когда комиссию надо будет пройти

Впрочем, добавил юрист, существует одно исключение, когда военнообязательное лицо должно проходить военно-врачебную комиссию даже при оформлении отсрочки от мобилизации.

Это нужно сделать в той ситуации, когда гражданин не состоит на воинском учете. Для начала гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию, а уже потом, став на воинский учет, он оформит отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о четырех случаях, когда можно обжаловать решение военно-врачебной комиссии.

Также мы сообщали о том,в каких именно инстанциях оспаривается заключение ВВК.