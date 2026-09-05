Чи потрібно проходити ВЛК при наявності броні або відстрочки

Медогляд. Фото: УНІАН

Наявність повістки не означає автоматичного відправлення на військово-лікарську медкомісію, адже для цього потрібен окремий документ направлення. Заброньовані та звільнені від мобілізації українці взагалі звільняються від проходження ВЛК, але за винятком кількох чітко визначених законодавством випадків.

Про це наголосили у пресслужбі Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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В яких випадках людину з відстрочкою чи бронюванням можуть відправити на ВЛК

Військовозобов'язані громадяни України, які отримали бронювання на роботі або мають офіційно оформлену відстрочку від мобілізації, звільняються від обов'язку проходити військово-лікарську експертизу.

Проте з цього правила існує три винятки. Медкомісію доведеться пройти тим, хто вирішив підписати контракт на проходження військової служби, або ж виявив добровільне бажання обстежитися.

Крім того, огляд залишається обов'язковим для чоловіків зі старим висновком про непридатність у мирний час та обмежену придатність у воєнний. Якщо вони ще не проходили повторну комісію, то мусять це зробити. Єдине виключення з цього пункту стосується осіб з інвалідністю, статус яких було встановлено в офіційному порядку.

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Хто має право дати направлення на ВЛК

Щоб потрапити на медичний огляд, самого лише бажання чи повістки недостатньо. Плутати ці документи не варто: повістка вимагає просто з'явитися до ТЦК для уточнення даних чи призову, тоді як підставою для медогляду є виключно направлення.

Цей документ видається під конкретну мету, наприклад, для мобілізації, вступу до військового вишу чи служби за контрактом.

Право виписувати направлення мають керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, очільники Центрів рекрутингу Збройних Сил України, а для діючих військових це можуть зробити безпосередні командири їхніх частин.

Чи обов'язково йти в ТЦК, щоб отримати направлення на ВЛК?

Зараз процес отримання направлення для цивільних значно спростили завдяки цифровізації. Особисто йти до військкомату більше не обов'язково, адже запит можна подати дистанційно через застосунок "Резерв+". Користувачу достатньо відкрити вкладку "Сервіси", обрати опцію "Направлення на ВЛК", заповнити необхідні поля та відправити заявку.

Після відповідної перевірки готовий електронний документ з'явиться в особистому кабінеті. Однак скористатися такою дистанційною функцією доцільно лише тоді, коли людина має змогу пройти комісію саме при тому ТЦК, до якого вона офіційно приписана.

Для чинних військовослужбовців також передбачили електронний формат взаємодії, але через інший застосунок "Армія+". Захисники можуть подати цифровий рапорт на отримання паперового направлення. Головною умовою для погодження такого рапорту є наявність медичного документа, у якому лікар чітко рекомендує військовому пройти огляд військово-лікарської комісії.

Новини.LIVE інформували раніше, що ігнорування виклику на медогляд тепер автоматично відправляє дані військовозобов'язаного до реєстру "Оберіг", після чого поліція починає розшук порушника. Крім звичайних призовників, з'явитися на комісію зобов'язані жінки-медики, які отримали дипломи з 2025 року, а також чоловіки, котрі досі не перепройшли огляд замість скасованого статусу "обмежено придатний".

Якщо архіви військкоматів пошкоджені, посадовці іноді безпідставно повертають на облік тих, кого раніше звідти офіційно виключили. Проте юристи й судді наголошують, що це пряме порушення. Так в одній із подібних справ суд захистив чоловіка та заявив, що держава не має права анулювати дійсні паперові довідки ВЛК лише через те, що чиновники загубили чи знищили власні документи.