Нужно ли проходить ВЛК при наличии отсрочки или освобождения от военной службы

Медицинский осмотр. Фото: УНИАН

Наличие повестки не означает автоматической отправки на военно-медицинскую комиссию, ведь для этого требуется отдельный направляющий документ. Украинцы, занесенные в резерв и освобожденные от мобилизации, вообще освобождаются от прохождения ВЛК, за исключением нескольких четко определенных законодательством случаев.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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В каких случаях человека с отсрочкой или бронированием могут направить на ВЛК

Военнообязанные граждане Украины, получившие отсрочку по месту работы или имеющие официально оформленную отсрочку от мобилизации, освобождаются от обязанности проходить военно-медицинскую экспертизу.

Однако из этого правила существует три исключения. Медкомиссию придется пройти тем, кто решил подписать контракт на прохождение военной службы или же выразил добровольное желание пройти обследование.

Кроме того, осмотр остается обязательным для мужчин со старым заключением о непригодности в мирное время и ограниченной пригодности в военное. Если они еще не проходили повторную комиссию, то должны это сделать. Единственное исключение из этого пункта касается лиц с инвалидностью, статус которых был установлен в официальном порядке.

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Кто имеет право выдать направление на ВЛК

Чтобы попасть на медицинский осмотр, одного лишь желания или повестки недостаточно. Путать эти документы не стоит: повестка требует просто явиться в ТЦК для уточнения данных или призыва, тогда как основанием для медосмотра является исключительно направление.

Этот документ выдается для конкретной цели, например, для мобилизации, поступления в военный вуз или службы по контракту.

Право выписывать направление имеют руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки, руководители Центров рекрутинга Вооруженных Сил Украины, а для действующих военнослужащих это могут сделать непосредственные командиры их частей.

Обязательно ли идти в ТЦК, чтобы получить направление на ВЛК?

Сейчас процесс получения направления для гражданских лиц значительно упростили благодаря цифровизации. Лично обращаться в военкомат больше не обязательно, ведь запрос можно подать удаленно через приложение "Резерв+". Пользователю достаточно открыть вкладку "Сервисы", выбрать опцию "Направление на ВЛК", заполнить необходимые поля и отправить заявку.

После соответствующей проверки готовый электронный документ появится в личном кабинете. Однако воспользоваться такой дистанционной функцией целесообразно только в том случае, если человек имеет возможность пройти комиссию именно в том ТЦК, к которому он официально приписан.

Для действующих военнослужащих также предусмотрен электронный формат взаимодействия, но через другое приложение "Армия+". Военнослужащие могут подать цифровой рапорт на получение бумажного направления. Главным условием для согласования такого рапорта является наличие медицинского документа, в котором врач четко рекомендует военнослужащему пройти осмотр военно-врачебной комиссии.

Новини.LIVE ранее сообщали, что игнорирование вызова на медосмотр теперь автоматически приводит к отправке данных военнообязанного в реестр "Оберег", после чего полиция начинает розыск нарушителя. Помимо обычных призывников, явиться на комиссию обязаны женщины-медики, получившие дипломы с 2025 года, а также мужчины, которые до сих пор не прошли осмотр вместо отмененного статуса "ограниченно годен".

Если архивы военкоматов повреждены, должностные лица иногда безосновательно возвращают на учет тех, кого ранее оттуда официально исключили. Однако юристы и судьи подчеркивают, что это прямое нарушение. Так, в одном из подобных дел суд защитил мужчину и заявил, что государство не имеет права аннулировать действительные бумажные справки ВЛК только из-за того, что чиновники потеряли или уничтожили собственные документы.