Чи має право ТЦК направляти призовника до 25 років на ВЛК

Процес проходження ВЛК. Фото: dialog.ua

Згідно з чинним законодавством, на військово-лікарську комісію можуть направити лише осіб, вік яких перевищив 25 років і вони отримали статус "військовозобов’язаний". Але бувають у цьому правилі й винятки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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ВЛК не для призовників

Військово-лікарська комісія — це процедура, яка стосується лише військовозобов’язаних громадян України.

Цей статус громадяни, які перебувають на військовому обліку, отримують після досягнення 25-річного віку.

"Під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу в добровільному порядку", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Кого можуть направити на ВЛК до досягнення 25-річного віку

Проходження військово-лікарської комісії до досягнення 25 років можливе тільки в одному випадку.

"Якщо ви маєте тимчасове посвідчення, довідку, видану замість військового квитка, тощо, то станом на сьогодні ваш статус — не призовник, а військовозобов'язаний, а отже, у такому випадку вам мають право видати повістку на проходження ВЛК", — підкреслив Айвазян.

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