Чи має право ТЦК направляти призовника до 25 років на ВЛК

ВЛК до 25 років — алгоритм спілкування з ТЦК
Згідно з чинним законодавством, на військово-лікарську комісію можуть направити лише осіб, вік яких перевищив 25 років і вони отримали статус "військовозобов’язаний". Але бувають у цьому правилі й винятки.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
ВЛК не для призовників
Військово-лікарська комісія — це процедура, яка стосується лише військовозобов’язаних громадян України.
Цей статус громадяни, які перебувають на військовому обліку, отримують після досягнення 25-річного віку.
"Під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу в добровільному порядку", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.
Кого можуть направити на ВЛК до досягнення 25-річного віку
Проходження військово-лікарської комісії до досягнення 25 років можливе тільки в одному випадку.
"Якщо ви маєте тимчасове посвідчення, довідку, видану замість військового квитка, тощо, то станом на сьогодні ваш статус — не призовник, а військовозобов'язаний, а отже, у такому випадку вам мають право видати повістку на проходження ВЛК", — підкреслив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, яку категорію громадян можуть мобілізувати до 25 років.
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