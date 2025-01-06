Имеет ли право ТЦК направлять призывника до 25 лет на ВВК

Процесс прохождения ВВК. Фото: dialog.ua

Согласно действующему законодательству, на военно-врачебную комиссию могут направить лишь лиц, возраст которых превысил 25 лет и они получили статус "военнообязанный’связанный". Но бывают в этом правиле и исключения.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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ВВК не для призывников

Военно-врачебная комиссия — это процедура, которая касается только военнообязанных граждан Украины.

Этот статус граждане, состоящие на воинском учете, получают по достижении 25-летнего возраста.

"Во время военного положения направление призывников на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Кого могут направить на ВВК до достижения 25-летнего возраста

Прохождение военно-врачебной комиссии до достижения 25 лет возможно только в одном случае.

"Если Вы имеете временное удостоверение, справку выданную вместо военного билета и т.д., то по состоянию на сегодня Ваш статус не призывник, а военнообязанный, а следовательно, в таком случае Вам имеют право выдать повестку на прохождение ВВК", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какую категорию граждан могут мобилизовать до 25 лет.

Также мы сообщали о том, могут ли демобилизоваться мужчины до 25 лет.