Виїзд за кордон особи з інвалідністю: в ТЦК іти необов'язково

Прикордонниця перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Ті українські громадяни, які мають інвалідність, не підлягають мобілізації. Також їм дозволяється виїжджати з України під час війни. І для цього такій особі не потрібно навіть оформлювати відстрочку від призову в ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виїзд з України під час війни

Процес виїзду за кордон під час повномасштабної війни є обмеженим. Частина громадян не може перетинати кордон України на виїзд, поки в країні триває воєнний стан.

Це громадяни, які перебувають на військовому обліку. Обмеження стосуються тих громадян, які старші 23 років і молодші 60-ти.

Та навіть серед таких громадян є винятки, для яких кордон не закривали. Це громадяни з інвалідністю.

Читайте також:

Чому громадянам з інвалідністю не потрібна відстрочка

До юристів звернувся такий громадянин. Він поцікавився, чи може виїхати за кордон і чи потрібно йому при цьому відвідувати ТЦК для отримання відповідних документів.

Адвокат Юрій Айвазян запевнив громадянина: "Ви маєте право виїхати за кордон на підставі наявної інвалідності". Юрист Владислав Дерій додав: "Для перетину кордону Вам не обов'язково бути виключеним з військового обліку або мати відстрочку по інвалідності".

Айвазян пояснив, чому особі з інвалідністю не потрібно іти в ТЦК і оформлювати відстрочку. Адвокат зазначив: "Оформлення відстрочки не є обов'язковим, оскільки виїзд здійснюється згідно пункту 2-1 Правил перетинання державного кордону громадянами України, а не на підставі пунтку 2-6, для виїзду за яким обов'язковим є оформлення відстрочки".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можлива мобілізація в ТЦК на кордоні.

Теоретично громадянина можуть мобілізувати буквально відразу після повернення до України. Але на практиці мобілізаційні заходи після перетину кордону відбуваються рідко і не щодо усіх громадян. Юристи пояснили, кого можуть відправити до навчального центру ЗСУ прямо з автобуса на кордоні.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як змінився процес загальної мобілізації з 1 квітня 2026 року.

Так, мали з'явитися електронні повістки, які надсилатимуть громадянам через відповідні застосунки. Разом з тим, дані про військовозобов’язаних стали синхронізуватися з іншими державними реєстрами, що дозволить постійно їх оновлювати.