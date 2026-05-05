Выезд за границу лица с инвалидностью: в ТЦК идти необязательно

Пограничница проверяет документы. Фото: ГПСУ

Те украинские граждане, которые имеют инвалидность, не подлежат мобилизации. Также им разрешается выезжать из Украины во время войны. И для этого такому лицу не нужно даже оформлять отсрочку от призыва в ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Выезд из Украины во время войны

Процесс выезда за границу во время полномасштабной войны является ограниченным. Часть граждан не может пересекать границу Украины на выезд, пока в стране продолжается военное положение.

Это граждане, которые находятся на воинском учете. Ограничения касаются тех граждан, которые старше 23 лет и моложе 60-ти.

Но даже среди таких граждан есть исключения, для которых границу не закрывали. Это граждане с инвалидностью.

Читайте также:

Почему гражданам с инвалидностью не нужна отсрочка

К юристам обратился такой гражданин. Он поинтересовался, может ли выехать за границу и нужно ли ему при этом посещать ТЦК для получения соответствующих документов.

Адвокат Юрий Айвазян заверил гражданина: "Вы имеете право выехать за границу на основании имеющейся инвалидности". Юрист Владислав Дерий добавил: "Для пересечения границы Вам не обязательно быть исключенным с воинского учета или иметь отсрочку по инвалидности".

Айвазян объяснил, почему лицу с инвалидностью не нужно идти в ТЦК и оформлять отсрочку. Адвокат отметил: "Оформление отсрочки не является обязательным, поскольку выезд осуществляется согласно пункту 2-1 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, а не на основании пунтка 2-6, для выезда по которому обязательным является оформление отсрочки".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, возможна ли мобилизация в ТЦК на границе.

Теоретически гражданина могут мобилизовать буквально сразу после возвращения в Украину. Но на практике мобилизационные мероприятия после пересечения границы происходят редко и не в отношении всех граждан. Юристы объяснили, кого могут отправить в учебный центр ВСУ прямо из автобуса на границе.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как изменился процесс всеобщей мобилизации с 1 апреля 2026 года.

Так, должны были появиться электронные повестки, которые будут отправлять гражданам через соответствующие приложения. Вместе с тем, данные о военнообязанных стали синхронизироваться с другими государственными реестрами, что позволит постоянно их обновлять.