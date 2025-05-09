Чи випускають 17-річних за кордон у 2025 році — актуальні правила від ТЦК

Перевірка документів. Фото: ДПСУ

На тлі нових правил військового обліку та численних чуток у соцмережах, українські родини дедалі частіше ставлять запитання: чи може 17-річний син поїхати з батьками за кордон на відпочинок? Така можливість цілком законна — обмежень для виїзду неповнолітніх чоловіків віком 17 років наразі немає, проте, треба врахувати обов'язкові нюанси щодо віку та постановки на військовий облік.

Про це розповів адвокат В'ячеслав Кирда на порталі "Юристи.UA".

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Що каже закон щодо виїзду неповнолітніх за кордон

Виїзд неповнолітніх громадян України, які не досягли 18 років, регулюється положеннями Цивільного кодексу. Відповідно до статті 313 ЦКУ, фізична особа, яка досягла 16-річного віку, має право самостійно залишати територію України.

Тобто 17-річні громадяни мають законне право виїжджати з України як у супроводі батьків, так і самостійно. Інформація про начебто заборону виїзду цієї категорії осіб не відповідає дійсності.

Які документи потрібні для виїзду 17-річного юнака за кордон

Насамперед, неповнолітній повинен мати закордонний паспорт. Також у 2025 році додалася нова вимога — підтвердження перебування на військовому обліку, оскільки відповідно до змін у законодавстві, з 1 січня до 31 липня на облік мають ставати всі громадяни чоловічої статі, яким у цьому році виповнюється 17 років.

Така постановка на облік може бути підтверджена двома способами:

письмово: наявність приписного свідоцтва або посвідчення про приписку;

електронно: у застосунку Резерв+.

Тобто на кордоні прикордонники можуть попросити пред’явити один із цих документів, особливо якщо дані вже були внесені через школу чи особисто до ТЦК.

Чи має значення наявності статусу інвалідності для виїзду за кордон

Статус інвалідності третьої групи сам по собі не є підставою для обмеження права виїзду. Навпаки — такий статус може бути додатковим аргументом, якщо у прикордонників виникнуть питання.

Що робити у разі відмови 17-річному підлітку виїхати за кордон

Юрист радить: у випадку необґрунтованої відмови на кордоні слід звертатися до старшого зміни прикордонної служби, подавати скаргу на місці або дзвонити на гарячу лінію ДПСУ за номером 15-98. Ви також маєте право письмово вимагати пояснень або оскаржити дії посадовця.

Якщо 17-річний юнак має закордонний паспорт і перебуває на військовому обліку (або подав документи на постановку), він має повне право перетнути кордон. Заборони на виїзд такої категорії осіб чинне законодавство не містить. Головне мати при собі всі необхідні документи.

Нагадаємо, деяким жінкам під час воєнного стану заборонено виїжджати за кордон — читайте, які обмеження існують і для кого вони чинні.

Також адвокат пояснив, що робити, якщо чоловік, який має відстрочку і проживає за кордоном, отримав повістку до ТЦК.