Чи діє відстрочка у 2025 році якщо ви за кордоном — повістка, штраф і рахунки

Працівник ТЦК. Фото ілюстративне: Армія.Inform

Громадянин України, який виїхав за кордон у грудні 2022 року та має чинну відстрочку від мобілізації до грудня 2025-го через трьох неповнолітніх дітей, отримав повістку від ТЦК, яку замість нього підписала мати. Водночас у січні йому погрожували "розшуком" телефоном через нібито необхідність з’являтися до військкомату кожні три місяці для поновлення відстрочки. Адвокат пояснив, чи мають такі дії правову силу та чи може це вплинути на банківські рахунки і сплату аліментів.

Зокрема, про це висловився адвокат Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA".

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Чи має право ТЦК оповіщувати телефоном військовозобов'язаних

Юрист наголошує: виклик до ТЦК телефоном не передбачений жодним законом. Згідно з постановою Кабміну №560, вручення повістки вважається належним лише у разі особистого підпису про її отримання, відеозапису вручення або поштової доставки з фіксацією дати вручення. Тобто, телефонний дзвінок не є підставою для жодного виду відповідальності.

Чи вважається врученою та повістка, яку підписала інша людина

У цьому випадку, коли повістку підписала мати, вона також не вважається врученою належним чином — за правилами поштового зв’язку такі листи мають вручатися виключно особисто адресату.

Чи треба йти в ТЦК кожні три місяці для поновлення відстрочки

Попри твердження працівників ТЦК, закон не вимагає від військовозобов’язаних, які мають чинну відстрочку, з’являтися кожні три місяці для її поновлення. Навпаки — останні зміни у законодавстві передбачають, що відстрочка продовжується автоматично на весь період мобілізації, якщо не виявлено підстав для її скасування.

Лише у випадку, якщо ТЦК не може перевірити факт наявності підстав (наприклад, у реєстрах), вони повинні надіслати офіційне повідомлення — телефоном, поштою або електронною поштою — з проханням надати документи.

Що робити, якщо ви перебуваєте за кордоном і не можете з'явитися до ТЦК

Юрист зауважує, що у випадку перебування за кордоном поважною причиною неявки вважається відсутність фізичної можливості прибути до ТЦК. Закон дозволяє повідомити про це впродовж трьох днів після дати, зазначеної у повістці, будь-яким доступним способом: поштою, телефоном, електронною поштою або через адвоката.

Щоб зафіксувати свою позицію, можна:

надіслати рекомендований лист до ТЦК з копією паспорта й поясненням перебування за кордоном;

звернутися через електронну пошту ТЦК;

залишити письмове повідомлення адвокатом або консульською установою;

зафіксувати телефонну розмову з ТЦК.

Які нюанси треба враховувати щодо адміністративного розшуку

"Адміністративний розшук" сам по собі не є кримінальною справою. Йдеться про фіксацію порушення облікових правил. Якщо ТЦК неправомірно оформить на вас штраф — його можна оскаржити, в тому числі через "Електронний суд" або через угоду з адвокатом.

Юрист пояснює, що у разі несплати штрафу (навіть незаконного) ТЦК може звернутися до виконавчої служби, яка має право арештувати банківські рахунки. Проте це не означає повне блокування всієї банківської системи для вас. Ви можете домогтись розблокування одного гривневого рахунку до 16 тис. грн для поточних витрат. Саме з такого рахунку ви зможете й надалі оплачувати аліменти. Банк (наприклад, ПриватБанк) не блокує картку автоматично — це можливо лише за постановою виконавчої служби, і то тільки після того, як справу оформлено як виконавче провадження.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що незабаром може з'явитися розширений перелік для педагогів, які матимуть право на відстрочку.

Також в Україні змінилися умови отримання відстрочки від мобілізації для студентів та викладачів.