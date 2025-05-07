Действует ли отсрочка в 2025 году если вы за границей — повестка, штраф и счета

Работник ТЦК. Фото иллюстративное: Армия.Inform

Гражданин Украины, который выехал за границу в декабре 2022 года и имеет действующую отсрочку от мобилизации до декабря 2025-го из-за трех несовершеннолетних детей, получил повестку от ТЦК, которую вместо него подписала мать. В то же время в январе ему угрожали "розыском" по телефону из-за якобы необходимости являться в военкомат каждые три месяца для возобновления отсрочки. Адвокат объяснил, имеют ли такие действия правовую силу и может ли это повлиять на банковские счета и уплату алиментов.

В частности, об этом высказался адвокат Владислав Дерий на портале "Юристи.UA".

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Имеет ли право ТЦК оповещать по телефону военнообязанных

Юрист отмечает: вызов в ТЦК по телефону не предусмотрен ни одним законом. Согласно постановлению Кабмина №560, вручение повестки считается надлежащим только в случае личной подписи о ее получении, видеозаписи вручения или почтовой доставки с фиксацией даты вручения. То есть, телефонный звонок не является основанием ни для одного вида ответственности.

Считается ли врученной та повестка, которую подписал другой человек

В этом случае, когда повестку подписала мать, она также не считается врученной надлежащим образом — по правилам почтовой связи такие письма должны вручаться исключительно лично адресату.

Надо ли идти в ТЦК каждые три месяца для возобновления отсрочки

Несмотря на утверждение работников ТЦК, закон не требует от военнообязанных, имеющих действующую отсрочку, появляться каждые три месяца для ее возобновления. Наоборот — последние изменения в законодательстве предусматривают, что отсрочка продлевается автоматически на весь период мобилизации, если не выявлено оснований для ее отмены.

Только в случае, если ТЦК не может проверить факт наличия оснований (например, в реестрах), они должны отправить официальное сообщение — по телефону, по почте или по электронной почте с просьбой предоставить документы.

Что делать, если вы находитесь за границей и не можете явиться в ТЦК

Юрист отмечает, что в случае пребывания за границей уважительной причиной неявки считается отсутствие физической возможности прибыть в ТЦК. Закон позволяет сообщить об этом в течение трех дней после даты, указанной в повестке, любым доступным способом: по почте, телефону, электронной почте или через адвоката.

Чтобы зафиксировать свою позицию, можно:

отправить заказное письмо в ТЦК с копией паспорта и объяснением пребывания за границей;

обратиться через электронную почту ТЦК;

оставить письменное уведомление адвокатом или консульским учреждением;

зафиксировать телефонный разговор с ТЦК.

Какие нюансы надо учитывать относительно административного розыска

"Административный розыск" сам по себе не является уголовным делом. Речь идет о фиксации нарушения учетных правил. Если ТЦК неправомерно оформит на вас штраф - его можно обжаловать, в том числе через "Электронный суд" или через соглашение с адвокатом.

Юрист объясняет, что в случае неуплаты штрафа (даже незаконного) ТЦК может обратиться в исполнительную службу, которая имеет право арестовать банковские счета. Однако это не означает полную блокировку всей банковской системы для вас. Вы можете добиться разблокировки одного гривневого счета до 16 тыс. грн для текущих расходов. Именно с такого счета вы сможете и в дальнейшем оплачивать алименты. Банк (например, ПриватБанк) не блокирует карту автоматически — это возможно только по постановлению исполнительной службы, и то только после того, как дело оформлено как исполнительное производство.

Напомним, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что вскоре может появиться расширенный перечень для педагогов, которые будут иметь право на отсрочку.

Также в Украине изменились условия получения отсрочки от мобилизации для студентов и преподавателей.