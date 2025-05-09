Выпускают ли 17-летних за границу в 2025 году — актуальные правила от ТЦК

Проверка документов. Фото: ГПСУ

На фоне новых правил воинского учета и многочисленных слухов в соцсетях, украинские семьи все чаще задаются вопросом: может ли 17-летний сын поехать с родителями за границу на отдых? Такая возможность вполне законна — ограничений для выезда несовершеннолетних мужчин в возрасте 17 лет пока нет, однако, надо учесть обязательные нюансы относительно возраста и постановки на воинский учет.

Об этом рассказал адвокат Вячеслав Кирда на портале "Юристи.UA".

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Что говорит закон о выезде несовершеннолетних за границу

Выезд несовершеннолетних граждан Украины, не достигших 18 лет, регулируется положениями Гражданского кодекса. В соответствии со статьей 313 ГКУ, физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, имеет право самостоятельно покидать территорию Украины.

То есть 17-летние граждане имеют законное право выезжать из Украины как в сопровождении родителей, так и самостоятельно. Информация о якобы запрете выезда этой категории лиц не соответствует действительности.

Какие документы нужны для выезда 17-летнего юноши за границу

Прежде всего, несовершеннолетний должен иметь загранпаспорт. Также в 2025 году добавилось новое требование — подтверждение пребывания на воинском учете, поскольку в соответствии с изменениями в законодательстве, с 1 января по 31 июля на учет должны становиться все граждане мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет.

Такая постановка на учет может быть подтверждена двумя способами:

письменно: наличие приписного свидетельства или удостоверения о приписке;

электронно: в приложении Резерв+.

То есть на границе пограничники могут попросить предъявить один из этих документов, особенно если данные уже были внесены через школу или лично в ТЦК.

Имеет ли значение наличие статуса инвалидности для выезда за границу

Статус инвалидности третьей группы сам по себе не является основанием для ограничения права выезда. Наоборот — такой статус может быть дополнительным аргументом, если у пограничников возникнут вопросы.

Что делать в случае отказа 17-летнему подростку выехать за границу

Юрист советует: в случае необоснованного отказа на границе следует обращаться к старшему смены пограничной службы, подавать жалобу на месте или звонить на горячую линию ГПСУ по номеру 15-98. Вы также имеете право письменно требовать объяснений или обжаловать действия чиновника.

Если 17-летний юноша имеет загранпаспорт и состоит на воинском учете (или подал документы на постановку), он имеет полное право пересечь границу. Запрета на выезд такой категории лиц действующее законодательство не содержит. Главное иметь при себе все необходимые документы.

Напомним, некоторым женщинам во время военного положения запрещено выезжать за границу — читайте, какие ограничения существуют и для кого они действуют.

Также адвокат объяснил, что делать, если мужчина, который имеет отсрочку и проживает за границей, получил повестку в ТЦК.