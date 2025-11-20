У Кропивницькому працівник ТЦК вимагав грозі за зняття з розшуку — рішення суду

Суд. Ілюстративне фото: Freepik

У Кропивницькому суд виніс вирок працівнику ТЦК та СП, який отримав 1000 доларів за "зняття з розшуку" військовозобов'язаного. Чоловіка оштрафували майже на 40 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку суду, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Суд виніс вирок працівнику кропивницького ТЦК

Фортечний районний суд Кропивницького 17 листопада розглянув справу працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Обвинувачений — уродженець села Диківка Кіровоградської області, раніше не судимий, працював начальником групи соціальної роботи ТЦК та СП. За матеріалами справи, 20 червня 2025 року він запропонував військовозобов'язаному за 1000 доларів поставити його на військовий облік без оголошення в розшук і допомогти уникнути мобілізації, попри порушення строків подання військово-облікових даних.

Військовозобов'язаний, усвідомлюючи незаконність пропозиції, звернувся до правоохоронців. 24 червня під час зустрічі біля супермаркету в Кропивницькому працівник ТЦК отримав від нього гроші, заявивши, що частину буде передано іншим посадовцям. Після передачі коштів його викрили.

На суді чоловік повністю визнав провину. Серед пом'якшувальних обставин суд врахував каяття, шість поїздок у зону бойових дій з 2014 року, наявність нагород та перерахування ним 6670 доларів на потреби української армії. Обтяжувальних обставин не встановлено.

Суд визнав його винним і призначив штраф у розмірі 39 950 грн. Запобіжний захід у вигляді застави — 302 800 грн — лишається чинним до набуття вироком законної сили. Оскаржити рішення можна протягом 30 днів.

Раніше ДБР повідомило начальнику групи соціальної роботи Кропивницького ТЦК. За версією слідства, він мав доступ до бази розшуку та пропонував за гроші "вирішити питання" зняття з обліку, а в разі відмови — погрожував примусовою мобілізацією. Йому обрали цілодобовий домашній арешт.

У Кіровоградському ТЦК та СП підкреслили, що засуджують будь-які прояви корупції в системі. У липні 2025 року підозрюваного перевели до іншого підрозділу, місце служби не уточнили.

Нагадаємо, у Хмельницькому ТЦК відмовили у відстрочці брату загиблого воїна — суд виніс рішення.

А також жителю Коломиї винесли вирок за ухилення від мобілізації.