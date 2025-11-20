Видео
Україна
Видео

Вымогал деньги за снятие с розыска — суд наказал работника ТЦК

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 10:05
обновлено: 10:06
В Кропивницком работник ТЦК требовал деньги за снятие с розыска - решение суда
Суд. Иллюстративное фото: Freepik

В Кропивницком суд вынес приговор работнику ТЦК и СП, который получил 1000 долларов за "снятие с розыска" военнообязанного. Мужчину оштрафовали почти на 40 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Суд вынес приговор работнику кропивницкого ТЦК

Крепостной районный суд Кропивницкого 17 ноября рассмотрел дело работника территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Обвиняемый — уроженец села Диковка Кировоградской области, ранее не судимый, работал начальником группы социальной работы ТЦК и СП. По материалам дела, 20 июня 2025 года он предложил военнообязанному за 1000 долларов поставить его на воинский учет без объявления в розыск и помочь избежать мобилизации, несмотря на нарушение сроков представления военно-учетных данных.

Военнообязанный, осознавая незаконность предложения, обратился к правоохранителям. 24 июня во время встречи возле супермаркета в Кропивницком работник ТЦК получил от него деньги, заявив, что часть будет передана другим должностным лицам. После передачи средств его разоблачили.

На суде мужчина полностью признал вину. Среди смягчающих обстоятельств суд учел раскаяние, шесть поездок в зону боевых действий с 2014 года, наличие наград и перечисление им 6670 долларов на нужды украинской армии. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 39 950 грн. Мера пресечения в виде залога — 302 800 грн — остается в силе до вступления приговора в законную силу. Обжаловать решение можно в течение 30 дней.

Ранее ГБР сообщило начальнику группы социальной работы Кропивницкого ТЦК. По версии следствия, он имел доступ к базе розыска и предлагал за деньги "решить вопрос" со снятием с учета, а в случае отказа — угрожал принудительной мобилизацией. Ему избрали круглосуточный домашний арест.

В Кировоградском ТЦК и СП подчеркнули, что осуждают любые проявления коррупции в системе. В июле 2025 года подозреваемого перевели в другое подразделение, место службы не уточнили.

Напомним, в Хмельницком ТЦК отказали в отсрочке брату погибшего воина — суд вынес решение.

А также жителю Коломыи вынесли приговор за уклонение от мобилизации.

суд коррупция взятка мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
