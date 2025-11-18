В Хмельницком ТЦК отказало в отсрочке брату погибшего военного — суд вынес решение

ТЦК отказал брату погибшего воина в отсрочке — что решил суд
В Хмельницком суд признал незаконным отказ Территориального центра комплектования и социальной поддержки(ТЦК и СП) в отсрочке брату погибшего военного. Решение еще может быть обжаловано.
Об этом говорится в решении Хмельницкого окружного административного суда.
Брат погибшего воина обжаловал отказ ТЦК в отсрочке
Суд удовлетворил иск жителя области и признал противоправным решение комиссии ТЦК, которая отказала ему в предоставлении отсрочки от мобилизации несмотря на гибель его родного брата-военнослужащего, чья смерть в ДТП была официально связана с выполнением военной службы.
Истец сам ранее проходил службу, но был уволен после гибели брата по семейным обстоятельствам. В декабре 2024 года он подал в ТЦК документы на оформление отсрочки, однако комиссия отказала без надлежащего обоснования.
Представитель ТЦК не подал отзыва на иск и не объяснил свою позицию. Исследовав материалы, суд пришел к выводу, что ТЦК неправильно оценил документы и противоправно отказал заявителю.
Суд обязал ТЦК оформить заявителю отсрочку от призыва по мобилизации. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Ранее суд вынес приговор по делу буковинца, которого мобилизовали несмотря на наличие отсрочки.
А также мы писали, что в Одесской области судили военного, который привез патроны с передовой.
Читайте Новини.LIVE!