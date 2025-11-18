Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК ТЦК отказал брату погибшего воина в отсрочке — что решил суд

ТЦК отказал брату погибшего воина в отсрочке — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 10:41
обновлено: 11:08
В Хмельницком ТЦК отказало в отсрочке брату погибшего военного — суд вынес решение
Суд. Иллюстративное фото: Freepik

В Хмельницком суд признал незаконным отказ Территориального центра комплектования и социальной поддержки(ТЦК и СП) в отсрочке брату погибшего военного. Решение еще может быть обжаловано.

Об этом говорится в решении Хмельницкого окружного административного суда.

Реклама
Читайте также:

Брат погибшего воина обжаловал отказ ТЦК в отсрочке

Суд удовлетворил иск жителя области и признал противоправным решение комиссии ТЦК, которая отказала ему в предоставлении отсрочки от мобилизации несмотря на гибель его родного брата-военнослужащего, чья смерть в ДТП была официально связана с выполнением военной службы.

Истец сам ранее проходил службу, но был уволен после гибели брата по семейным обстоятельствам. В декабре 2024 года он подал в ТЦК документы на оформление отсрочки, однако комиссия отказала без надлежащего обоснования.

Представитель ТЦК не подал отзыва на иск и не объяснил свою позицию. Исследовав материалы, суд пришел к выводу, что ТЦК неправильно оценил документы и противоправно отказал заявителю.

Суд обязал ТЦК оформить заявителю отсрочку от призыва по мобилизации. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее суд вынес приговор по делу буковинца, которого мобилизовали несмотря на наличие отсрочки.

А также мы писали, что в Одесской области судили военного, который привез патроны с передовой.

суд Хмельницкий отсрочка ТЦК и СП судебные решения
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации