В Хмельницком ТЦК отказало в отсрочке брату погибшего военного — суд вынес решение

Суд. Иллюстративное фото: Freepik

В Хмельницком суд признал незаконным отказ Территориального центра комплектования и социальной поддержки(ТЦК и СП) в отсрочке брату погибшего военного. Решение еще может быть обжаловано.

Об этом говорится в решении Хмельницкого окружного административного суда.

Реклама

Читайте также:

Брат погибшего воина обжаловал отказ ТЦК в отсрочке

Суд удовлетворил иск жителя области и признал противоправным решение комиссии ТЦК, которая отказала ему в предоставлении отсрочки от мобилизации несмотря на гибель его родного брата-военнослужащего, чья смерть в ДТП была официально связана с выполнением военной службы.

Истец сам ранее проходил службу, но был уволен после гибели брата по семейным обстоятельствам. В декабре 2024 года он подал в ТЦК документы на оформление отсрочки, однако комиссия отказала без надлежащего обоснования.

Представитель ТЦК не подал отзыва на иск и не объяснил свою позицию. Исследовав материалы, суд пришел к выводу, что ТЦК неправильно оценил документы и противоправно отказал заявителю.

Суд обязал ТЦК оформить заявителю отсрочку от призыва по мобилизации. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее суд вынес приговор по делу буковинца, которого мобилизовали несмотря на наличие отсрочки.

А также мы писали, что в Одесской области судили военного, который привез патроны с передовой.