У Хмельницьку ТЦК відмовило у відстрочці брату загиблого військового — суд виніс рішення

У Хмельницьку суд визнав незаконною відмову Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у відстрочці брату загиблого військового. Рішення ще може бути оскаржене.

Про це йдеться у рішенні Хмельницького окружного адміністративного суду.

Брат загиблого воїна оскаржив відмову ТЦК у відстрочці

Суд задовольнив позов мешканця області та визнав протиправним рішення комісії ТЦК, яка відмовила йому у наданні відстрочки від мобілізації попри загибель його рідного брата-військовослужбовця, чия смерть у ДТП була офіційно пов'язана з виконанням військової служби.

Позивач сам раніше проходив службу, але був звільнений після загибелі брата за сімейними обставинами. У грудні 2024 року він подав до ТЦК документи на оформлення відстрочки, однак комісія відмовила без належного обґрунтування.

Представник ТЦК не подав відзиву на позов і не пояснив свою позицію. Дослідивши матеріали, суд дійшов висновку, що ТЦК неправильно оцінив документи та протиправно відмовив заявнику.

Суд зобов'язав ТЦК оформити заявнику відстрочку від призову під час мобілізації. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

