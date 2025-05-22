Коли треба відвідувати ТЦК, якщо повернули на облік

Громадянин на прийомі у ТЦК. Фото: ХОТЦК

Якщо громадянина, виключеного з військового обліку, повернули на облік, він може скасувати це рішення без візиту до територіального центру комплектування. Для цього потрібно звертатися в адміністративний суд.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовий облік в Україні

Військовий облік є основною частиною мобілізаційної підготовки держави.

На військовому обліку мають перебувати усі придатні до військової служби громадяни чоловічої статі віком від 17 до 60 років.

Ті ж особи, які з тих чи інших причин були визнані непридатними до військової служби, виключаються з військового обліку.

Куди звертатися повернутому на військовий облік

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що його, виключеного раніше з військового обліку, поновили на обліку в територіальному центрі комплектування.

Він поцікавився, як йому вирішити цю ситуацію — і чи обов’язково звертатися з цим питанням до територіального центру комплектування.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що можна вирішити цю проблему і без звернень до ТЦК.

"У такому випадку Вам потрібно оскаржувати поновлення на обліку в адміністративному суді", — підкреслив у відповіді Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого ТЦК поновив на військовому обліку в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, чому частина виключених знову з'явилася на обліку.