Когда надо посещать ТЦК, если вернули на учет

Исключенного вернули на учет — нужно ли идти в ТЦК
Если гражданина, исключенного из воинского учета, вернули на учет, он может отменить это решение без визита в территориальный центр комплектования. Для этого нужно обращаться в административный суд.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Военный учет в Украине
Военный учет является основной частью мобилизационной подготовки государства.
На воинском учете должны находиться все годные к военной службе граждане мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет.
Те же лица, которые по тем или иным причинам были признаны непригодными к военной службе, исключаются с воинского учета.
Куда обращаться возвращенному на воинский учет
К юристам обратился гражданин, который рассказал, что его, исключенного ранее с воинского учета, восстановили на учете в территориальном центре комплектования.
Он поинтересовался, как ему решить эту ситуацию — и обязательно ли обращаться с этим вопросом в территориальный центр комплектования.
Адвокат Юрий Айвазян отметил, что можно решить эту проблему и без обращений в ТЦК.
"В таком случае Вам нужно обжаловать восстановление на учете в административном суде", — подчеркнул в ответе Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, кого ТЦК восстановил на воинском учете в 2025 году.
Добавим, мы сообщали о том, почему часть исключенных снова появилась на учете.
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