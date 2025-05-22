Когда надо посещать ТЦК, если вернули на учет

Гражданин на приеме в ТЦК. Фото: ХОТЦК

Если гражданина, исключенного из воинского учета, вернули на учет, он может отменить это решение без визита в территориальный центр комплектования. Для этого нужно обращаться в административный суд.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военный учет является основной частью мобилизационной подготовки государства.

На воинском учете должны находиться все годные к военной службе граждане мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет.

Те же лица, которые по тем или иным причинам были признаны непригодными к военной службе, исключаются с воинского учета.

Куда обращаться возвращенному на воинский учет

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что его, исключенного ранее с воинского учета, восстановили на учете в территориальном центре комплектования.

Он поинтересовался, как ему решить эту ситуацию — и обязательно ли обращаться с этим вопросом в территориальный центр комплектования.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что можно решить эту проблему и без обращений в ТЦК.

"В таком случае Вам нужно обжаловать восстановление на учете в административном суде", — подчеркнул в ответе Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, кого ТЦК восстановил на воинском учете в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, почему часть исключенных снова появилась на учете.