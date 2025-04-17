Виключення з військового обліку - документ від ТЦК

Військовозобов’язані у ТЦК. Фото: УНІАН

Громадяни, які були виключені з військового обліку, обов’язково мали отримати відповідний військово-обліковий документ. Це або тимчасове посвідчення, або довідка замість військового квитка.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виключення з військового обліку

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку.

Цей процес відбувся ще тоді, коли він числився призовником і мав приписне посвідчення.

Громадянин поцікавився, чи треба було йому змінювати військово-обліковий документ.

Який документ має вручити ТЦК

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що для особи, яка була виключена з військового обліку, приписне посвідчення не є актуальним.

Бо ця категорія громадян повинна отримати відповідний документ у територіальному центрі комплектування.

"Приписне мають призовники, а якщо Вас виключили з військового обліку, то повинні були видати тимчасове посвідчення або ж довідку замість військового квитка", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є підстави для виключення громадянина з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чому частина громадянин, виключених з військового обліку, знову з’явилася на обліку.