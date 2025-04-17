Виключення з військового обліку - документ від ТЦК

Виключення з обліку — який документ мав видати ТЦК
Громадяни, які були виключені з військового обліку, обов’язково мали отримати відповідний військово-обліковий документ. Це або тимчасове посвідчення, або довідка замість військового квитка.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Виключення з військового обліку
До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку.
Цей процес відбувся ще тоді, коли він числився призовником і мав приписне посвідчення.
Громадянин поцікавився, чи треба було йому змінювати військово-обліковий документ.
Який документ має вручити ТЦК
Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що для особи, яка була виключена з військового обліку, приписне посвідчення не є актуальним.
Бо ця категорія громадян повинна отримати відповідний документ у територіальному центрі комплектування.
"Приписне мають призовники, а якщо Вас виключили з військового обліку, то повинні були видати тимчасове посвідчення або ж довідку замість військового квитка", — підкреслив юрист.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є підстави для виключення громадянина з військового обліку.
Додамо, ми повідомляли про те, чому частина громадянин, виключених з військового обліку, знову з’явилася на обліку.
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