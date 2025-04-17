Исключение с воинского учета - документ от ТЦК

Военнообязанные в ТЦК. Фото: УНІАН

Граждане, которые были исключены из воинского учета, обязательно должны были получить соответствующий военно-учетный документ. Это либо временное удостоверение, либо справка вместо военного билета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Исключение из воинского учета

К юристам обратился гражданин, который был исключен с воинского учета.

Этот процесс произошел еще тогда, когда он числился призывником и имел приписное удостоверение.

Гражданин поинтересовался, надо ли было ему менять военно-учетный документ.

Какой документ должен вручить ТЦК

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что для лица, которое было исключено из воинского учета, приписное удостоверение не является актуальным.

Потому что эта категория граждан должна получить соответствующий документ в территориальном центре комплектования.

"Приписное имеют призывники, а если Вас исключили с воинского учета, то должны были выдать временное удостоверение или справку вместо военного билета", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, какими являются основания для исключения гражданина с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, почему часть гражданин, исключенных с воинского учета, снова появилась на учете.