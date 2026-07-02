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Головна ТЦК Виключений з обліку за станом здоров'я: викликати в ТЦК можуть, але не для поновлення

Виключений з обліку за станом здоров'я: викликати в ТЦК можуть, але не для поновлення

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 23:13
Виключений з обліку за станом здоров'я: викликати в ТЦК можуть, але не для поновлення
Працівники ТЦК, документи військового обліку. Фото: АО "Захист", УП

Громадянин, який був виключений з військового обліку, уже не може бути повернений на облік. Разом з тим, таку особу можуть викликати в територіальний центр комплектування. Але цей виклик не буде пов’язаний із поновленням на обліку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік та виключення з обліку

Військовий облік в Україні закінчується після досягнення громадянином 60-річного віку. Після цього чоловіка мають виключити з обліку.

Втім, існують й інші причини виключення громадян з військового обліку. Це, зокрема, стан здоров’я військовозобов’язаного чи призовника.

Виключення з обліку за станом здоров’я відбувається незалежно від віку громадянина. В цій ситуації важливий лише висновок військово-лікарської комісії.

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Виклик в ТЦК можливий, поновлення на обліку незаконне

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку. Він поцікавився, чи можуть його повернути на облік та викликати в ТЦК.

Юрист Владислав Дерій прокоментував можливість поновлення виключеного на обліку: "Якщо Ви були саме виключений з військового обліку і про це є інформація у "Резерв+", то поновити на обліку Вас не мають права. Головне роздрукуйте е-ВОД з "Резерв+" і носіть з собою".

Інший юрист, адвокат В’ячеслав Кирда, підтвердив: "Запросити в ТЦК вас можуть. Але, думаю, про поновлення на обліку питання не стане".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як громадянину, виключеному з військового обліку, перевірити свій статус.

Громадянин, який був виключений раніше з військового обліку, може бути повернутий на облік. Тож такій особі варто перевірити свій актуальний статус.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, у яких ситуаціях для виключення з обліку в 60 років треба подавати заяву в ТЦК.

Виключення з військового обліку після досягнення граничного віку відбувається у 60 років. Цей процес має бути автоматичним. Але є варіант, коли 60-річному громадянину доведеться писати заяву в ТЦК.

військовий облік ВЛК ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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