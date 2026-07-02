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Главная ТЦК Исключен с учета по состоянию здоровья: в ТЦК могут вызвать, но не для восстановления

Исключен с учета по состоянию здоровья: в ТЦК могут вызвать, но не для восстановления

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 23:13
Исклювен с учета по состоянию здоровья: в ТЦК могут вызвать, но не для восстановления
Сотрудники ТЦК, документы военного учета. Фото: АО "Захист", УП

Гражданин, исключенный с воинского учета, уже не может быть восстановлен в учет. Вместе с тем такое лицо могут вызвать в территориальный центр комплектования. Однако эта вызов не будет связан с восстановлением в учет.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Воинский учет и исключение с учета

Военный учет в Украине заканчивается после достижения гражданином 60-летнего возраста. После этого мужчину должны исключить с учета.

Впрочем, существуют и другие причины исключения граждан с воинского учета. Это, в частности, состояние здоровья военнообязанного или призывника.

Исключение с учета по состоянию здоровья происходит независимо от возраста гражданина. В этой ситуации важно только заключение военно-врачебной комиссии.

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Вызов в ТЦК возможен, восстановление на учете незаконно

К юристам обратился гражданин, который был исключен с воинского учета. Он поинтересовался, могут ли его вернуть на учет и вызвать в ТЦК.

Юрист Владислав Дерий прокомментировал возможность восстановления исключенного на учете: "Если Вы были именно исключены из воинского учета и об этом есть информация в "Резерв+", то восстанавливать Вас на учете не имеют права. Главное распечатайте электронный ВУД из "Резерв+" и носите с собой".

Другой юрист, адвокат Вячеслав Кирда, подтвердил: "В ТЦК вас могут вызвать. Но, думаю, вопрос о восстановлении на учете не встанет".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как гражданину, исключенному из воинского учета, проверить свой статус.

Гражданин, ранее исключенный с воинского учета, может быть восстановлен на учете. Поэтому такому лицу стоит проверить свой актуальный статус.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, в каких ситуациях для исключения с учета в 60 лет необходимо подавать заявление в ТЦК.

Исключение с воинского учета по достижении предельного возраста происходит в 60 лет. Этот процесс должен быть автоматическим. Но есть вариант, когда 60-летнему гражданину придется писать заявление в ТЦК.

военный учет ВВК ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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