Кого ТЦК не може мобілізувати на війну - список категорій

Вихід з-під юрисдикції ТЦК — кого виключають з військового обліку
Громадяни, які були визнані померлими чи зниклими безвісти, ті, хто припинив громадянство України чи досяг граничного віку перебування у запасі — виходять з-під юрисдикції ТЦК і виключаються з військового обліку. Цих людей неможливо мобілізувати, групи оповіщення ТЦК не можуть застосовувати до них жодних санкцій.
Про це повідомила адвокатка Вікторія Доманська.
Військовий облік в Україні
На військовому обліку, згідно із чинним законодавством, перебувають усі військовозобов’язані громадяни віком від 18 до 60 років.
Деякі особи можуть бути виключені з військового обліку, з втратою статусу військовозобов’язаного. Це стосується, зокрема, людей, які визнаються непридатними для проходження військової служби.
Для цього вони мають пройти військово-лікарську комісію і отримати відповідний висновок ВЛК.
Кого виключають з військового обліку автоматично
Є й інші категорії громадян, які автоматично виключаються з військового обліку.
Це ті, хто:
- помер чи був визнаний померлим або визнаний зниклим безвісти;
- припинив громадянство України;
- досяг граничного віку перебування у запасі (60 років).
Громадяни, виключені з військового обліку, не можуть бути мобілізованими за будь-яких умов.
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