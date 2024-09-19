Кого ТЦК не може мобілізувати на війну - список категорій

Процес військового обліку в ТЦК. Фото: МОТЦК та СП

Громадяни, які були визнані померлими чи зниклими безвісти, ті, хто припинив громадянство України чи досяг граничного віку перебування у запасі — виходять з-під юрисдикції ТЦК і виключаються з військового обліку. Цих людей неможливо мобілізувати, групи оповіщення ТЦК не можуть застосовувати до них жодних санкцій.

Про це повідомила адвокатка Вікторія Доманська.

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На військовому обліку, згідно із чинним законодавством, перебувають усі військовозобов’язані громадяни віком від 18 до 60 років.

Деякі особи можуть бути виключені з військового обліку, з втратою статусу військовозобов’язаного. Це стосується, зокрема, людей, які визнаються непридатними для проходження військової служби.

Для цього вони мають пройти військово-лікарську комісію і отримати відповідний висновок ВЛК.

Кого виключають з військового обліку автоматично

Є й інші категорії громадян, які автоматично виключаються з військового обліку.

Це ті, хто:

помер чи був визнаний померлим або визнаний зниклим безвісти;

припинив громадянство України;

досяг граничного віку перебування у запасі (60 років).

Громадяни, виключені з військового обліку, не можуть бути мобілізованими за будь-яких умов.