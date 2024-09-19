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Вихід з-під юрисдикції ТЦК — кого виключають з військового обліку

19 вересня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Кого ТЦК не може мобілізувати на війну - список категорій
Процес військового обліку в ТЦК. Фото: МОТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадяни, які були визнані померлими чи зниклими безвісти, ті, хто припинив громадянство України чи досяг граничного віку перебування у запасі — виходять з-під юрисдикції ТЦК і виключаються з військового обліку. Цих людей неможливо мобілізувати, групи оповіщення ТЦК не можуть застосовувати до них жодних санкцій.

Про це повідомила адвокатка Вікторія Доманська.

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На військовому обліку, згідно із чинним законодавством, перебувають усі військовозобов’язані громадяни віком від 18 до 60 років.

Деякі особи можуть бути виключені з військового обліку, з втратою статусу військовозобов’язаного. Це стосується, зокрема, людей, які визнаються непридатними для проходження військової служби.

Для цього вони мають пройти військово-лікарську комісію і отримати відповідний висновок ВЛК.

Кого виключають з військового обліку автоматично

Є й інші категорії громадян, які автоматично виключаються з військового обліку.

Це ті, хто:

  • помер чи був визнаний померлим або визнаний зниклим безвісти;
  • припинив громадянство України;
  • досяг граничного віку перебування у запасі (60 років).

Громадяни, виключені з військового обліку, не можуть бути мобілізованими за будь-яких умов.

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громадянство військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані запас

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