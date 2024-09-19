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Выход из-под юрисдикции ТЦК — кого исключают с воинского учета

19 сентября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Кого ТЦК не может мобилизовать на войну - список категорий
Процесс военного учета в ТЦК Фото: МОТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Граждане, признанные умершими или пропавшими без вести, прекратившие гражданство Украины или достигшие предельного возраста пребывания в запасе — выходят из-под юрисдикции ТЦК и исключаются с воинского учета. Этих людей невозможно мобилизовать, группы оповещения ТЦК не могут применять к ним никаких санкций.

Об этом сообщила адвокат Виктория Доманская.

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На воинском учете, согласно действующему законодательству, находятся все военнообязанные граждане от 18 до 60 лет.

Некоторые лица могут быть исключены с воинского учета с утратой статуса военнообязанного. Это относится, в частности, к людям, которые признаются непригодными для прохождения военной службы.

Для этого они должны пройти военно-врачебную комиссию и получить соответствующее заключение ВВК.

Кого исключают с воинского учета автоматически

Есть и другие категории граждан, автоматически исключаемые с воинского учета.

Это те, кто:

  • умер или был признан умершим или признан пропавшим без вести;
  • прекратил гражданство Украины;
  • достиг предельного возраста нахождения в запасе (60 лет).

Граждане, исключенные с воинского учета, не могут быть мобилизованы в любых условиях.

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