У Херсоні чоловік відмовився проходити службу — як його покарав суд

Працівники ТЦК вручають чоловіку повістку. Ілюстративне фото: Армія.Inform

У Херсоні засудили чоловіка, який відмовився отримувати бойову повістку. Військовозобов'язаний написав відмову проходити військову службу.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Херсонського суду йдеться про те, що у грудні 2023 року військовозобов'язаному, який перебував у резерві ЗСУ, видали бойову повістку. Чоловік категорично відмовився отримувати повістку та написав відмову проходити військову службу.

Свою вину обвинувачений визнав частково. Він повідомив, що в зазначений у повістці день не з'явився свідомо.

"Чоловік зазначив, що він не бажає проходити військову службу, тому що хвилюється за своє життя та здоров`я. Також вказував, що в нього є певні захворювання, пов'язані з серцем, через які він не може проходити службу", — йдеться у вироку суду.

Рішення суду

Проаналізувавши інформацію, суд визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у вигляді трирічного позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині військовослужбовець три місяці не був на службі. За це Яворівський районний суд Львівської області призначив йому покарання.

Раніше ми писали, що мешканець села у Волинській області вирішив ухилитись від реєстрації на військовий облік в ТЦК. Але суд не став його жорстко карати і призначив невеликий штраф.