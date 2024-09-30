В Херсоне мужчина отказался проходить службу — как его наказал суд

Работники ТЦК вручают мужчине повестку. Иллюстративное фото: Армия.Inform

В Херсоне осудили мужчину, отказавшегося получать боевую повестку. Военнообязанный написал отказ проходить военную службу.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре Херсонского суда говорится о том, что в декабре 2023 года военнообязанному, который находился в резерве ВСУ, выдали боевую повестку. Мужчина категорически отказался получать повестку и написал отказ проходить военную службу.

Свою вину обвиняемый признал частично. Он сообщил, что в указанный в повестке день не явился сознательно.

"Мужчина отметил, что он не желает проходить военную службу, потому что волнуется за свою жизнь и здоровье. Также указывал, что у него есть определенные заболевания, связанные с сердцем, из-за которых он не может проходить службу", — говорится в приговоре суда.

Решение суда

Проанализировав информацию, суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде трехлетнего лишения свободы.

Напомним, во Львовской области военнослужащий три месяца не был на службе. За это Яворивский районный суд Львовской области назначил ему наказание.

Ранее мы писали, что житель села Волынской области решил уклониться от регистрации на военный учет в ТЦК. Но суд не стал его наказывать и назначил небольшой штраф.