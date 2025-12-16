Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Військовозобов'язаний до 25 років — причина таких дій ТЦК

Військовозобов'язаний до 25 років — причина таких дій ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 21:40
Статус військовозобов'язаний до 25 років - коли та хто його отримують
Громадяни в ТЦК. Фото: Varta1

Якщо громадянин до досягнення 25-річного віку отримав статус "військовозобов’язаний", це, скоріш за все, є помилкою чи неправомірними діями територіального центру комплектування. Втім, існує один виняток, коли отримання такого статусу є законним.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Обмежено придатні військовозобов’язані

До юристів звернувся 22-річний громадянин, який не проходив раніше військову службу і не мав будь-якого іншого відношення до ЗСУ.

Але, підкреслив чоловік, у "Резерв+" його статус чомусь вказаний як "військовозобов’язаний", а не "призовник", як мало би бути.

Громадянин поцікавився, чи законними є такі дії територіального центру комплектування.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи таку ситуацію, наголосив, що, можливо, чоловік мав раніше статус придатності до військової служби "обмежено придатний", отриманий за результатами ВЛК.

"Якщо так, то Вас правомірно поставили на військовий облік військовозобов'язаних", — пояснив юрист.

Коли статус "військовозобов’язаний" є незаконним

Але "обмежено придатний", наголосив Дерій, це єдиний виняток для громадян, які не досягли 25-річного віку.

"Якщо ж раніше Вас не визнавали обмежено придатним, то Ви повинні мати статус "призовник", — запевнив правник.

У такому випадку, резюмував Владислав Дерій, громадянину потрібно звернутись до ТЦК для виправлення такої інформації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть мобілізувати громадянина, який перебуває під домашнім арештом.

військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані військова служба призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації