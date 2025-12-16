Статус військовозобов'язаний до 25 років - коли та хто його отримують

Громадяни в ТЦК. Фото: Varta1

Якщо громадянин до досягнення 25-річного віку отримав статус "військовозобов’язаний", це, скоріш за все, є помилкою чи неправомірними діями територіального центру комплектування. Втім, існує один виняток, коли отримання такого статусу є законним.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

Обмежено придатні військовозобов’язані

До юристів звернувся 22-річний громадянин, який не проходив раніше військову службу і не мав будь-якого іншого відношення до ЗСУ.

Але, підкреслив чоловік, у "Резерв+" його статус чомусь вказаний як "військовозобов’язаний", а не "призовник", як мало би бути.

Громадянин поцікавився, чи законними є такі дії територіального центру комплектування.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи таку ситуацію, наголосив, що, можливо, чоловік мав раніше статус придатності до військової служби "обмежено придатний", отриманий за результатами ВЛК.

"Якщо так, то Вас правомірно поставили на військовий облік військовозобов'язаних", — пояснив юрист.

Коли статус "військовозобов’язаний" є незаконним

Але "обмежено придатний", наголосив Дерій, це єдиний виняток для громадян, які не досягли 25-річного віку.

"Якщо ж раніше Вас не визнавали обмежено придатним, то Ви повинні мати статус "призовник", — запевнив правник.

У такому випадку, резюмував Владислав Дерій, громадянину потрібно звернутись до ТЦК для виправлення такої інформації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть мобілізувати громадянина, який перебуває під домашнім арештом.