Статус военнообязанный до 25 лет - когда и кто его получают

Граждане в ТЦК. Фото: Varta1

Если гражданин до достижения 25-летнего возраста получил статус "военнообязанный", это, скорее всего, является ошибкой или неправомерными действиями территориального центра комплектования. Впрочем, существует одно исключение, когда получение такого статуса является законным.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

К юристам обратился 22-летний гражданин, который не проходил ранее военную службу и не имел какого-либо другого отношения к ВСУ.

Но, подчеркнул мужчина, в "Резерв+" его статус почему-то указан как "военнообязанный", а не "призывник", как должно было бы быть.

Гражданин поинтересовался, законны ли такие действия территориального центра комплектования.

Юрист Владислав Дерий, комментируя такую ситуацию, отметил, что, возможно, мужчина имел ранее статус годности к военной службе "ограниченно годный", полученный по результатам ВВК.

"Если так, то Вас правомерно поставили на воинский учет военнообязанных", — пояснил юрист.

Когда статус "военнообязанный" является незаконным

Но "ограниченно годный", подчеркнул Дерий, это единственное исключение для граждан, не достигших 25-летнего возраста.

"Если же раньше Вас не признавали ограниченно годным, то Вы должны иметь статус "призывник", — заверил юрист.

В таком случае, резюмировал Владислав Дерий, гражданину нужно обратиться в ТЦК для исправления такой информации.

