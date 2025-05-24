У Харкові військовий стріляв у підлітків, бо назвали ТЦКашником

Чоловік зі зброєю в руках. Фото ілюстративне: Pexels

У Харкові військовий влаштував стрілянину з пневматичного пістолета. Він відкрив вогонь по підлітках, які назвали його "ТЦКашником".

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Стрілянина сталася у березня 2025 року. Відомо, що військовий поїхав до сестри, де вживав алкогольні напої. Коли закінчилася випивка, чоловік вирушив до магазину, а по дорозі йому трапився знайомий.

На вулиці фігурант побачив двох підлітків, які сміялися. Чоловік подумав, що насміхаються з нього, тому зробив зауваження, однак хлопці не відреагували.

Згодом від юнаків він почув слово "ТЦК", адресоване йому. Через те, що був у формі, хлопці назвали його "ТЦКашником", що він сприйняв як образу.

"Оскільки він був у нетверезому стані, не повністю контролював свої дії, він дістав пістолет, спочатку зробив постріл у повітря, на що хлопці не відреагували, а лише почали сміятися. Тому він почав стріляти в різні боки", — йдеться у вироку.

Військовий зазначив, що не цілився в хлопців.

Що вирішив суд

Чоловік визнав свою провину повністю та пояснив, що не контролював дії через алкоголь. За його словами, він хоче повернутися на службу.

Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років та одного місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, у Полтаві військовий повідомляв про фейкові замінування у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

А на Волині чоловік отримав повістку та два роки переховувався від мобілізації. Суд визнав його винним та призначив покарання.