В Харькове военный стрелял в подростков, потому что назвали ТЦКашником

Мужчина с оружием в руках. Фото иллюстративное: Pexels

В Харькове военный устроил стрельбу из пневматического пистолета. Он открыл огонь по подросткам, которые назвали его "ТЦКашником".

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Стрельба произошла в марте 2025 года. Известно, что военный поехал к сестре, где употреблял алкогольные напитки. Когда закончилась выпивка, мужчина отправился в магазин, а по дороге ему попался знакомый.

На улице фигурант увидел двух подростков, которые смеялись. Мужчина подумал, что насмехаются над ним, поэтому сделал замечание, однако ребята не отреагировали.

Впоследствии от юношей он услышал слово "ТЦК", адресованное ему. Из-за того, что был в форме, парни назвали его "ТЦКашником", что он воспринял как оскорбление.

"Поскольку он был в нетрезвом состоянии, не полностью контролировал свои действия, он достал пистолет, сначала сделал выстрел в воздух, на что ребята не отреагировали, а только начали смеяться. Поэтому он начал стрелять в разные стороны", — говорится в приговоре.

Военный отметил, что не целился в парней.

Что решил суд

Мужчина признал свою вину полностью и объяснил, что не контролировал действия из-за алкоголя. По его словам, он хочет вернуться на службу.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы.

Напомним, в Полтаве военный сообщал о фейковых заминированиях в состоянии алкогольного опьянения. В результате этого состоялось судебное заседание.

А на Волыни мужчина получил повестку и два года скрывался от мобилизации. Суд признал его виновным и назначил наказание.