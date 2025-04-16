Військовий облік в Україні - категорії громадян на військовому обліку

Документи, які засвідчують перебування на військовому обліку. Фото: consultant.net.ua

Усі громадяни України, які підпадають під виконання військового обов’язку, згідно із законодавством, поділені на п’ять різних категорій. Чотири з них перебувають на військовому обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Усі категорії громадян відносно військового обліку

Військовий облік в Україні, згідно із чинним законодавством, ділить усіх громадян нашої держави на п’ять категорій щодо відношення до військового обов’язку.

Найперша категорія — це допризовники.

Так називають тих громадян, які у майбутньому підлягають взяттю на військовий облік. Тобто, за великим рахунком, це усі громадяни України чоловічої статі, які не досягли 17-річчя.

Ті, хто перебувають на обліку

Наступні чотири категорії громадян — це ті, хто уже перебуває на військовому обліку.

Це такі категорії:

призовники — ті, кого взяли на облік, але ще не можуть мобілізувати (17-25 років);

військовозобов’язані — громадяни віком від 25 років, але які не служили у ЗСУ;

військовослужбовці — ті громадяни, які проходять службу в лавах Збройних сил України;

резервісти — громадяни, які були звільнені з армії (після строкової служби, мобілізації чи контракту) і записані у військовий (оперативний) резерв ЗСУ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна стати на військовий облік, перебуваючи за межами України.

Додамо, ми повідомляли про те, хто в Україні ставатиме на військовий облік автоматично.