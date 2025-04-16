Военный учет в Украине - категории граждан на воинском учете

Документы, удостоверяющие пребывание на воинском учете. Фото: consultant.net.ua

Все граждане Украины, которые подпадают под выполнение воинской обязанности, согласно законодательству, разделены на пять различных категорий. Четыре из них находятся на воинском учете.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Все категории граждан относительно воинского учета

Военный учет в Украине, согласно действующему законодательству, делит всех граждан нашего государства на пять категорий по отношению к воинской обязанности.

Самая первая категория — это допризывники.

Так называют тех граждан, которые в будущем подлежат постановке на воинский учет. То есть, по большому счету, это все граждане Украины мужского пола, не достигшие 17-летия.

Те, кто находятся на учете

Следующие четыре категории граждан — это те, кто уже состоит на воинском учете.

Это следующие категории:

призывники — те, кого взяли на учет, но еще не могут мобилизовать (17-25 лет);

военнообязанные — граждане в возрасте от 25 лет, но которые не служили в ВСУ;

военнослужащие — те граждане, которые проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины;

резервисты — граждане, которые были уволены из армии (после срочной службы, мобилизации или контракта) и записаны в военный (оперативный) резерв ВСУ.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно стать на воинский учет, находясь за пределами Украины.

Добавим, мы сообщали о том, кто в Украине будет становиться на воинский учет автоматически.