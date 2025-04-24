Військовий облік на підприємстві в Україні — що треба знати

Працівники на підприємстві. Фото: "Чортків.City"

Підприємства, які ведуть військовий облік, мають повідомляти до ТЦК про усіх працівників, які взяті на військовий облік. Це стосується навіть тих співробітників, які працюють на підприємстві тимчасово, на підставі трудового договору.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Олександрович.

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Військовий облік на підприємстві

Усі українські підприємства мають зобов’язання перед територіальними центрами комплектування, зокрема, вони мають вести військовий облік усіх своїх військовозобов’язаних працівників.

Адвокат Євген Олександрович пояснив, кого саме мають обліковувати на підприємствах.

"Підприємство зобов'язано подавати списки всіх прийнятих на роботу осіб чоловічої статі, які є призовниками, військовозобов'язаними, списки готує уповноважена особа", — зазначив юрист.

Тимчасові працівники — чи треба брати на облік і їх

Євген Олександрович також пояснив, чому підприємства повинні вести облік навіть тих працівників, які працюють тимчасово.

Питання у тому, чи існують трудові договори з цими особами.

"Якщо є трудовий договір, то особа вважається такою, що працює на підприємстві", — підкреслив адвокат, зазначивши, що у такому випадку підприємство зобов’язане взяти працівника, навіть тимчасового, на військовий облік.

Також підприємство має повідомляти до ТЦК про цих працівників, які були взяті на військовий облік, навіть попри тимчасовий характер їхньої роботи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що підприємства, які ведуть військовий облік своїх працівників, мають регулярно звіряти документи з ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може підприємство забронювати від мобілізації нового працівника.