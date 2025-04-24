Военный учет на предприятии в Украине — что нужно знать

Работники на предприятии. Фото: "Чортків.City"

Предприятия, которые ведут воинский учет, должны сообщать в ТЦК обо всех работниках, которые взяты на воинский учет. Это касается даже тех сотрудников, которые работают на предприятии временно, на основании трудового договора.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Александрович.

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Все украинские предприятия имеют обязательства перед территориальными центрами комплектования, в частности, они должны вести воинский учет всех своих военнообязанных работников.

Адвокат Евгений Александрович объяснил, кого именно должны учитывать на предприятиях.

"Предприятие обязано подавать списки всех принятых на работу лиц мужского пола, которые являются призывниками, военнообязанными, списки готовит уполномоченное лицо", — отметил юрист.

Временные работники — надо ли брать на учет и их

Евгений Александрович также объяснил, почему предприятия должны вести учет даже тех работников, которые работают временно.

Вопрос в том, существуют ли трудовые договоры с этими лицами.

"Если есть трудовой договор, то лицо считается работающим на предприятии", — подчеркнул адвокат, отметив, что в таком случае предприятие обязано взять работника, даже временного, на воинский учет.

Также предприятие должно сообщать в ТЦК об этих работниках, которые были взяты на воинский учет, даже несмотря на временный характер их работы.

Напомним, мы ранее писали о том, что предприятия, которые ведут воинский учет своих работников, должны регулярно сверять документы с ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, может ли предприятие забронировать от мобилизации нового работника.