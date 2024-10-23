Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовця, який перебуває у Збройних силах України на контракті, можуть перевести з однієї військової частини до іншої. Це можливо лише під час дії воєнного стану.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Як відомо, військовослужбовець, який перебуває на контрактній службі, має певні привілеї порівняно із тими, хто потрапив до ЗСУ за мобілізацією.

Він, зокрема, має право обирати, в якій військовій частині служити.

Та це право, яке є безсумнівним у мирний час, під час війни дещо змінюється.

Коли навіть військового на контракті можуть перевести до іншої в/ч

Так, навіть військового-контрактника можуть перевести з однієї частини до іншої за потреби.

"У воєнний час таке можливе. Вас можуть перевести, незважаючи на те, що ви підписали контракт", — пояснив Юрій Айвазян цю виняткову ситуацію.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є переваги служби на контракті під час війни.

Також ми повідомляли про відмінності контрактника від мобілізованого військовослужбовця.