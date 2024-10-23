Военный на контракте — могут ли его переводить из одной в/ч в другую
Военнослужащего, находящегося в Вооруженных силах Украины на контракте, могут перевести из одной воинской части в другую. Это возможно только во время действия военного положения.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Контрактник в ВСУ
Как известно, находящийся на контрактной службе военнослужащий имеет определенные привилегии по сравнению с теми, кто попал в ВСУ по мобилизации.
Он, в частности, имеет право выбирать, в какой воинской части служить.
Но это право, которое несомненно в мирное время, во время войны несколько меняется.
Когда даже военного на контракте могут перевести в другую в/ч
Так, даже военного-контрактника могут перевести из одной части в другую при необходимости.
"В военное время это возможно. Вас могут перевести, несмотря на то, что вы подписали контракт", — объяснил Юрий Айвазян эту исключительную ситуацию.
Напомним, мы ранее писали о том, каковы преимущества службы на контракте во время войны.
Также мы сообщали об отличиях контрактника от мобилизованного военнослужащего.
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