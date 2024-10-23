Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащего, находящегося в Вооруженных силах Украины на контракте, могут перевести из одной воинской части в другую. Это возможно только во время действия военного положения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Как известно, находящийся на контрактной службе военнослужащий имеет определенные привилегии по сравнению с теми, кто попал в ВСУ по мобилизации.

Он, в частности, имеет право выбирать, в какой воинской части служить.

Но это право, которое несомненно в мирное время, во время войны несколько меняется.

Когда даже военного на контракте могут перевести в другую в/ч

Так, даже военного-контрактника могут перевести из одной части в другую при необходимости.

"В военное время это возможно. Вас могут перевести, несмотря на то, что вы подписали контракт", — объяснил Юрий Айвазян эту исключительную ситуацию.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы преимущества службы на контракте во время войны.

Также мы сообщали об отличиях контрактника от мобилизованного военнослужащего.