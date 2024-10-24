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Вигадали спосіб викликати не повістками — юрист пояснив нову тактику ТЦК

24 жовтня 2024 18:24
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Оновлення даних в ТЦК — чоловіки почали отримувати нові сповіщення про порушення
Перевірка документів. Ілюстративне фото: "Новинарня"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Деякі військовозобов’язані, які нещодавно оновили свої військово-облікові дані у ТЦК, отримали сповіщення про порушення правил військового обліку. Це викликає питання, оскільки в цих повідомленнях відсутні конкретні пояснення про порушення, а громадян викликають до військкоматів без чіткої підстави.

Про це у коментарі ТСН повідомив адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується, зокрема, і в питаннях мобілізації.

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Вигадали спосіб викликати не повістками

Сімутін зазначив, що йому відомо кілька таких випадків від клієнтів. 

"Навіть у тих, хто раніше оновив свої військово-облікові дані, з’явилося сповіщення про те, що виявлено порушення правил військового обліку. І є вимога з’явитись до ТЦК. А на підставі чого з’явитись у ТЦК? Тобто що порушили — це питання", — каже адвокат.

Він пояснив, що деякі особи могли не пройти військово-лікарської комісії (ВЛК), але ключова проблема полягає в тому, як було встановлено факт порушення правил військового обліку.

 "Можливо, частина цих чоловіків не проходили ВЛК, але суть не в тому. Суть в тому, що людина викликається повісткою, та те, як було встановлено, що порушено правила військового обліку", — додає правозахисник.

Сімутін підкреслив, що наслідком такого сповіщення може бути значне обмеження свободи пересування. Адвокат навів приклад, коли на блокпостах військовозобов’язані показують витяг з системи "Резерв+", але при перевірці через систему "Оберіг" там з’являється інформація про порушення правил військового обліку. Це може стати підставою для їх затримання, створюючи новий спосіб виклику військовозобов’язаних до ТЦК без традиційної повістки.

"Той факт, що чоловік добросовісно та своєчасно уточнив свої персональні дані, вже не матиме значення", — підсумував він.

У Міністерстві оборони, коментуючи ситуацію, зазначили, що правила військового обліку є досить об’ємними. Порушенням може вважатися не тільки невчасне оновлення даних, але й ігнорування направлення на ВЛК, неприбуття за повістками, включаючи бойові повістки.

"Оновлення даних не є єдиним обов’язком громадян", — уточнили Міноборони.

Нагадаємо, військовозобов'язаний громадянин, якого направили на військово-лікарську комісію (ВЛК), має завершити цей процес. Якщо він цього не виконав, то буде покараний штрафом, розмір якого варіюється аж до 25 тисяч гривень.

Також ми писали, що темпи мобілізації в Україні залежать від потреб армії, які поступово змінюються. На даному етапі спаду у цьому питанні немає, а показники призову залишаються стабільними.

ТЦК та СП військовозобов'язані мобілізація ВЛК резерв персональні дані

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