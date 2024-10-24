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Выдумали способ вызвать не повестками — юрист объяснил новую тактику ТЦК

24 октября 2024 18:24
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Обновление данных в ТЦК — мужчины начали получать новые уведомления о нарушениях
Проверка документов. Иллюстративное фото: "Новинарня"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Некоторые военнообязанные, недавно обновившие свои военно-учетные данные в ТЦК, получили уведомление о нарушении правил военного учета. Это вызывает вопросы, поскольку в этих сообщениях отсутствуют конкретные объяснения о нарушениях, а граждан вызывают в военкоматы без четкого основания.

Об этом в комментарии ТСН сообщил адвокат Роман Симутин, специализирующийся, в том числе, и на вопросах мобилизации.

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Симутин отметил, что ему известно несколько подобных случаев от клиентов.

"Даже у тех, кто ранее обновил свои военно-учетные данные, появилось уведомление о том, что есть нарушение правил военного учета. И есть требование явиться в ТЦК. А на основании чего явиться в ТЦК? То есть что нарушили — это вопрос", — говорит адвокат.

Он пояснил, что некоторые лица могли не пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), но ключевая проблема заключается в том, как был установлен факт нарушения правил военного учета.

"Возможно, часть этих мужчин не проходили ВЛК, но суть не в том. Суть в том, что человек вызывается повесткой, и, как было установлено, что нарушены правила военного учета", — добавляет правозащитник.

Симутин подчеркнул, что следствием такого извещения может быть значительное ограничение свободы передвижения. Адвокат привел пример, когда на блокпостах военнообязанные показывают выписку из системы "Резерв+", но при проверке через систему "Оберіг" там появляется информация о нарушении правил военного учета. Это может стать основанием для их задержания, создавая новый способ вызова военнообязанных в ТЦК без повестки.

"Тот факт, что мужчина добросовестно и своевременно уточнил свои персональные данные, уже не будет иметь значения", — подытожил он.

В Министерстве обороны, комментируя ситуацию, отметили, что правила военного учета достаточно объемны. Нарушением может считаться не только несвоевременное обновление данных, но и игнорирование направления на ВВК, неприбытие по повесткам, включая боевые повестки.

"Обновление данных не является единственной обязанностью граждан", — уточнили Минобороны.

Напомним, военнообязанный гражданин, которого направили на военно-врачебную комиссию (ВВК), должен завершить этот процесс. Если он этого не выполнил, то будет наказан штрафом, размер которого варьируется до 25 тысяч гривен.

Также мы писали, что темпы мобилизации в Украине зависят от постепенно меняющихся потребностей армии. На данном этапе спада в этом вопросе нет, а показатели призыва остаются стабильными.

ТЦК и СП военнообязанные мобилизация ВВК резерв личные данные

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