Виїзд за кордон під час війни — чи дозволяє наявність грін-кард виїхати з України

Перевірка документів на кордоні. Фото: "Новинарня"

Громадянин України, який виграв американську грін-кард і планує виїхати до США на постійне проживання, не зможе перетнути державний кордон під час дії воєнного стану. Територіальні центри комплектування перестали знімати з військового обліку таких громадян.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся з питанням громадянин, який виграв у американську державну лотерею грін-кард, тобто дозвіл на в’їзд та постійне проживання у Сполучених Штатах Америки. Громадянин поцікавився, чи має він з цим документом право виїхати за межі України.

"Ні, на жаль, Ви не маєте права на виїзд за кордон", — відповів громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Що змінилося у ТЦК

Юрист пояснив, що раніше громадяни, які виїжджали з країни не просто так, а на постійне місце проживання до інших країн, мали право знятися з військового обліку. Але зараз, під час дії воєнного стану, ця норма не є чинною.

"ТЦК більше не знімають з обліку громадян, які виїжджають на постійне місце проживання", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, юристи пояснили, чи можна виїхати за кордон без військово-облікових документів.

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