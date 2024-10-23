Выезд за границу во время войны — позволяет ли наличие грин-кард выехать из Украины

Проверка документов на границе. Фото: "Новинарня"

Гражданин Украины, выигравший американскую грин-кард и планирующий выехать в США на постоянное проживание, не сможет пересечь государственную границу во время действия военного положения. Территориальные центры комплектования перестали снимать с военного учета граждан.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился с вопросом гражданин, выигравший в американскую государственную лотерею грин-кард, то есть разрешение на въезд и постоянное проживание в Соединенных Штатах Америки. Гражданин поинтересовался, имеет ли он с этим документом право уехать за пределы Украины.

"Нет, к сожалению, Вы не имеете права на выезд за границу", — ответил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Что изменилось в ТЦК

Юрист пояснил, что ранее граждане, уезжавшие из страны не просто так, а на постоянное место жительства в другие страны, имели право сняться с военного учета. Но сейчас, во время действия военного положения, эта норма не действует.

"ТЦК больше не снимают с учета выезжающих на постоянное место жительства граждан", — отметил Айвазян.

Напомним, юристы объяснили, можно ли уехать за границу без военно-учетных документов.

Также мы ранее писали о том, разрешен ли выезд забронированных мужчин из Украины.