Відстрочка з-за кордону: два варіанти без ТЦК

Застосунок "Резерв+", де емігранти можуть оформити відстрочку від призову. Фото: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Емігранти також, як і усі інші громадяни України, мають право на оформлення відстрочки. Та у їхньому випадку із двох варіантів тільки один, через застосунок "Резерв+", доступний без повернення додому. Якщо ж онлайн оформити відстрочку не вийде, доведеться їхати в Україну і подавати документи в ЦНАП.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація й відстрочка від призову

В Україні продовжується загальна мобілізація. Вона була оголошена у лютому 2022 року після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на отримання відстрочки від мобілізації. Для цього потрібно мати підставу для відстрочки та надати документи, які засвідчують наявність цієї підстави.

З 24 лютого 2022 року за кордоном опинилося багато українських громадян. Зокрема, і тих, які підпадають під загальну мобілізацію.

Як емігрант може оформити відстрочку

Емігранти, як і громадяни України, які залишаються на території рідної країни, мають такі самі права і обов’язки. Зокрема, і право отримати відстрочку від мобілізації, аби не перебувати у статусі порушників військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, який перебуває за кордоном. Він поцікавився, як оформити відстрочку на підставі того, що він є усиновлювачем.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що можна спробувати оформити відстрочку онлайн. Айвазян додав: "На жаль, якщо через "Резерв+" відстрочку отримати не вдасться, тоді залишається лише одна можливість: подавати документи на відстрочку через ЦНАП. Проте для того особиста явка є обов'язковою".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що у судовій справі емігранта проти ТЦК потрібні нотаріально завірені копії документів.

Українські емігранти, які і ті громадяни, які залишаються в Україні, мають право на судовий позов проти територіального центру комплектування. Але для громадян, які перебувають в іншій країні, є додаткові проблеми. Вони пов’язані, зокрема, із документами, отриманими уже в еміграції.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що ТЦК може затримати емігранта після повернення в Україну.

Емігранти, які виїхали з України під час війни, мають право повернутися на батьківщину. Це стосується і громадян, які перебувають чи мають перебувати на військовому обліку. Але на таких громадян може чекати адмінзатримання ТЦК відразу після перетину державного кордону.