Повернення емігранта в Україну: ТЦК може затримати

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Емігранти, які виїхали з України під час війни, мають право повернутися на батьківщину. Це стосується і громадян, які перебувають чи мають перебувати на військовому обліку. Але на таких громадян може чекати адмінзатримання ТЦК відразу після перетину державного кордону.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Біженці від війни в Україні

Після початку повномасштабної російсько-української війни за межами України опинилося багато українських громадян. Ці люди виїхали за межі країни з міркувань безпеки.

Дехто з цих громадян планує повернутися за батьківщину. До юристів звернулася одна з українок, яка перебуває за кордоном.

Вона розповіла про те, що її син виїхав з окупованої росіянами території ще 2014 року, у 9-річному віці. Зараз він уже досягнув віку перебування на військовому обліку.

Потрібен військово-обліковий документ

Жінка поцікавилася, чи може її син в’їхати до України. Зокрема, чи не матиме він проблем із територіальним центром комплектування.

Юристи порадили оформити цьому хлопцю, який за віком має бути призовником, електронний військово-обліковий документ. Юрист Владислав Дерій наголосив: "Якщо Ваш син має біометричний закордонний паспорт, то він може спробувати зареєструватися в "Дії" та оформити електронний військово-обліковий документ".

Дерій пояснив, що буде у випадку відсутності такого документа: "Якщо документ не формується, то через відсутність е-ВОД на сина чекатиме штраф та можливе доставлення до найближчого ТЦК. Проте мобілізувати його не мають права, адже за віком він є призовником, а не військовозобов'язаним".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як військовозобов'язаним чоловікам повертатися до України.

Багато військовозобов'язаних громадян України досі перебувають за кордоном. При цьому не всі з них виїхали з країни легально. Це одна з причин, чому українці неохоче вертаються. Хтось боїться покарання, а хтось не знає, що потрібно для повернення.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи може ТЦК мобілізувати обмежено придатного громадянина після повернення в Україну.

Колишній обмежено придатний громадянин, який перебуває за кордоном, може в’їхати назад в Україну. Але після змін у законодавстві ця категорія громадян отримала була переведена у військовозобов’язані, навіть у випадку, коли той чи інший громадян ще не досяг 25-річного віку. Тому після повернення такого громадянина можуть мобілізувати до ЗСУ.