Возвращение эмигранта в Украину: ТЦК может задержать

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Выехавшие из Украины во время войны эмигранты имеют право вернуться на родину. Это касается и граждан, состоящих или находящихся на военном учете. Но таких граждан может ждать админзадержание ТЦК сразу после пересечения государственной границы.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Беженцы от войны в Украине

После начала полномасштабной русско-украинской войны за пределами Украины оказалось много украинских граждан. Эти люди уехали за пределы страны из соображений безопасности.

Некоторые из этих граждан планируют вернуться за родину. К юристам обратилась одна из находящихся за рубежом украинок.

Она рассказала о том, что ее сын уехал с оккупированной россиянами территории еще в 2014 году, в 9-летнем возрасте. Сейчас он уже достиг возраста пребывания на военном учете.

Требуется военно-учетный документ

Женщина поинтересовалась, может ли ее сын въехать в Украину. В частности, не будет ли у него проблем с территориальным центром комплектования.

Юристы посоветовали оформить этому парню, который по возрасту должен быть призывником, электронный военно-учетный документ. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Если Ваш сын имеет биометрический загранпаспорт, то он может попытаться зарегистрироваться в "Дії" и оформить электронный военно-учетный документ".

Дерий объяснил, что будет в случае отсутствия такого документа: "Если документ не формируется, то из-за отсутствия е-ВУД сына будет ждать штраф и возможное доставление в ближайший ТЦК. Однако мобилизовать его не имеют права, ведь по возрасту он является призывником, а не военнообязанным".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как военнообязанным мужчинам возвращаться в Украину.

Многие военнообязанные граждане Украины до сих пор находятся за границей. При этом не все из них уехали из страны легально. Это одна из причин, почему украинцы неохотно возвращаются. Кто боится наказания, а кто не знает, что нужно для возвращения.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, может ли ТЦК мобилизовать ограниченно пригодного гражданина по возвращении в Украину.

Бывший ограниченно подходящий гражданин, находящийся за границей, может въехать обратно в Украину. Но после изменений в законодательстве эта категория граждан была переведена в военнообязанные, даже в случае, когда тот или иной граждан еще не достиг 25-летнего возраста. Поэтому по возвращении такого гражданина могут мобилизовать в ВСУ.