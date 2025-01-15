Відстрочка від мобілізації з е-ВОД — чи можна оформити

Електронний ВОД у застосунку "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Вимога територіального центру комплектування про надання винятково паперового військово-облікового документу для оформлення відстрочки є незаконною. Відстрочка може бути оформлена і завдяки електронному ВОД.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Євген Олександрович.

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Деякі військовозобов’язані громадяни зіштовхнулися під час процесу оформлення відстрочки від мобілізації із вимогою від ТЦК надавати тільки паперовий військово-обліковий документ.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи законною є така вимога ТЦК, чи вони повинні реєструвати відстрочку і за наявності тільки електронного ВОД.

Законною є вимога ТЦК про паперовий документ

"У ТЦК не мають право вимагати паперовий військово-облікового документу, достатнього електронного ВОД", — запевнив адвокат Євген Олександрович.

Юрист додав, що головним для військовозобов’язаного має бути наявність законних підстав для відстрочки — та документів, які ці підстави б підтвердили.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, що в "Армії+" з'явиться електронний документ для всіх військових.

Також ми повідомляли про те, коли треба проходити ВЛК для оформлення електронного ВОД.