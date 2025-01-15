Відстрочка від мобілізації з е-ВОД — чи можна оформити

Відстрочка з е-ВОД — чи законно ТЦК вимагає паперовий документ
Вимога територіального центру комплектування про надання винятково паперового військово-облікового документу для оформлення відстрочки є незаконною. Відстрочка може бути оформлена і завдяки електронному ВОД.
Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Євген Олександрович.
Паперовий чи електронний ВОД для відстрочки
Деякі військовозобов’язані громадяни зіштовхнулися під час процесу оформлення відстрочки від мобілізації із вимогою від ТЦК надавати тільки паперовий військово-обліковий документ.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи законною є така вимога ТЦК, чи вони повинні реєструвати відстрочку і за наявності тільки електронного ВОД.
Законною є вимога ТЦК про паперовий документ
"У ТЦК не мають право вимагати паперовий військово-облікового документу, достатнього електронного ВОД", — запевнив адвокат Євген Олександрович.
Юрист додав, що головним для військовозобов’язаного має бути наявність законних підстав для відстрочки — та документів, які ці підстави б підтвердили.
Нагадаємо, ми писали раніше про те, що в "Армії+" з'явиться електронний документ для всіх військових.
Також ми повідомляли про те, коли треба проходити ВЛК для оформлення електронного ВОД.
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