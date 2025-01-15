Отсрочка от мобилизации с е-ВУД - можно ли оформить

Отсрочка по е-ВУД — законно ли ТЦК требует бумажный документ
Требование территориального центра комплектования о предоставлении исключительно бумажного военно-учетного документа для оформления отсрочки является незаконным. Отсрочка может быть оформлена и благодаря электронному ВУД.
Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил адвокат Евгений Александрович.
Бумажный или электронный ВУД для отсрочки
Некоторые военнообязанные граждане столкнулись во время процесса оформления отсрочки от мобилизации с требованием от ТЦК предоставлять только бумажный военно-учетный документ.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, законно ли такое требование ТЦК, или они должны регистрировать отсрочку и при наличии только электронного ВУД.
Законно ли требование ТЦК о бумажном документе
"В ТЦК не имеют право требовать бумажный военно-учетный документ, достаточного электронного ВУД", — заверил адвокат Евгений Александрович.
Юрист добавил, что главным для военнообязанного должно быть наличие законных оснований для отсрочки — и документов, которые эти основания бы подтвердили.
Напомним, мы писали ранее о том, что в "Армії+" появится электронный документ для всех военных.
Также мы сообщали о том, когда надо проходить ВВК для оформления электронного ВУД.
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