Оформлення відстрочки в ТЦК не за місцем реєстрації - де це можна зробити

Оформлення відстрочки у ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

Військовозобов’язаний громадянин, який має право на відстрочку, мусить оформлювати відстрочку у тому ТЦК, де перебуває на військовому обліку. Якщо ж він живе за іншою адресою чи з інших причин хоче зробити це у іншому територіальному центрі комплектування, він має спочатку перереєструватися і стати там на військовий облік.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Де треба оформлювати відстрочку

В Україні частина громадян живе не за місцем державної реєстрації чи військового обліку. Відповідно, виникає питання, де оформлювати відстрочку від мобілізації такому громадянину.

"Відстрочку потрібно оформлювати у ТЦК, в якому Ви перебуваєте на обліку", — зазначив адвокат Юрій Айвазян.

Які є варіанти

Інша адвокатка, Ірина Мамай, пояснила, що можна зробити у такій ситуації, аби не їхати до того ТЦК, де громадянин стоїть на обліку.

За її словами, військовозобов’язаний може змінити місце обліку, перереєструватися за новим місцем (якщо це можливо) — і вже там оформити відстрочку.

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна оформити відстрочку від мобілізації через адвоката.

Додамо, у ТЦК повідомили, кому потрібно продовжити відстрочку.