Оформление отсрочки в ТЦК не по месту регистрации – где это можно сделать

Оформление отсрочки в ТЦК Фото: "Новини.PRO"

Военнообязанный гражданин, имеющий право на отсрочку, должен оформлять отсрочку в том ТЦК, где состоит на военном учете. Если он живет по другому адресу или по другим причинам хочет сделать это в другом территориальном центре комплектования, он должен сначала перерегистрироваться и стать там на военный учет.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Где нужно оформлять отсрочку

В Украине часть граждан живет не по месту государственной регистрации или военного учета. Соответственно возникает вопрос, где оформлять отсрочку от мобилизации такому гражданину.

"Отсрочку нужно оформлять в ТЦК, в котором вы состоите на учете", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Какие есть варианты

Другой адвокат, Ирина Мамай, объяснила, что можно сделать в такой ситуации, чтобы не ехать в ТЦК, где гражданин стоит на учете.

По ее словам, военнообязанный может изменить место учета, перерегистрироваться по новому месту (если это возможно) и уже там оформить отсрочку.

Напомним, мы писали о том, можно ли оформить отсрочку от мобилизации через адвоката.

Добавим, в ТЦК сообщили, кому нужно продлить отсрочку.