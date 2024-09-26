Оформление отсрочки в ТЦК не по месту регистрации – где это можно сделать

Отсрочка в "чужом" ТЦК — возможно ли оформить документы не по месту регистрации
Военнообязанный гражданин, имеющий право на отсрочку, должен оформлять отсрочку в том ТЦК, где состоит на военном учете. Если он живет по другому адресу или по другим причинам хочет сделать это в другом территориальном центре комплектования, он должен сначала перерегистрироваться и стать там на военный учет.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Где нужно оформлять отсрочку
В Украине часть граждан живет не по месту государственной регистрации или военного учета. Соответственно возникает вопрос, где оформлять отсрочку от мобилизации такому гражданину.
"Отсрочку нужно оформлять в ТЦК, в котором вы состоите на учете", — отметил адвокат Юрий Айвазян.
Какие есть варианты
Другой адвокат, Ирина Мамай, объяснила, что можно сделать в такой ситуации, чтобы не ехать в ТЦК, где гражданин стоит на учете.
По ее словам, военнообязанный может изменить место учета, перерегистрироваться по новому месту (если это возможно) и уже там оформить отсрочку.
Напомним, мы писали о том, можно ли оформить отсрочку от мобилизации через адвоката.
Добавим, в ТЦК сообщили, кому нужно продлить отсрочку.
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