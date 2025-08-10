Подача документів на відстроку - чи законною є подача документів поштою

Відстрочка поштою — чи може ТЦК відмовити
Згідно із чинним законодавством, військовозобов'язаний громадянин має право оформити відстрочку від мобілізації двома різними шляхами. Це може бути як особистий візит до територіального центру комплектування, так і надсилання документів на відстрочку поштою.
адвокат Юрій Айвазян
Оформлення відстрочки поштою
До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який планує оформити відстрочку від мобілізації, направивши документи поштою.
Чоловік поцікавився, чи можливо це зробити у такому форматі — і чи не відмовить ТЦК у відстрочці, зважаючи на те, що документи будуть надані не ним особисто, а надіслані поштою.
"Відмова у відстрочці у разі направлення заяви з підтверджувальними документами поштою є незаконною", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Юрист додав, що такі рішення ТЦК все ж не є типовими для нинішньої ситуації.
Чи дійде до апеляційного суду
Разом з тим, Айвазян розповів, що робити у випадку, коли ТЦК все ж відмовить у відстрочці громадянину, який надішле документи поштою.
"Якщо все ж подібне станеться, звернення до суду та отримання задовільного рішення цілком достатньо, аби ТЦК одразу його виконав", — наголосив адвокат.
Юрій Айвазян зазначив, що цей процес навряд чи дійде до другої стадії, апеляційних судів.
"Так що, думаю, вдруге звертатись до суду не прийдеться. Принаймні я з такими випадками у своїй чималій практиці не стикався", — запевнив юрист.
