Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Відстрочка поштою — чи може ТЦК відмовити

Відстрочка поштою — чи може ТЦК відмовити

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 00:30
Подача документів на відстроку - чи законною є подача документів поштою
Поштове відправлення. Фото: Depositphotos

Згідно із чинним законодавством, військовозобов'язаний громадянин має право оформити відстрочку від мобілізації двома різними шляхами. Це може бути як особистий візит до територіального центру комплектування, так і надсилання документів на відстрочку поштою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Оформлення відстрочки поштою

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який планує оформити відстрочку від мобілізації, направивши документи поштою.

Чоловік поцікавився, чи можливо це зробити у такому форматі — і чи не відмовить ТЦК у відстрочці, зважаючи на те, що документи будуть надані не ним особисто, а надіслані поштою.

"Відмова у відстрочці у разі направлення заяви з підтверджувальними документами поштою є незаконною", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Юрист додав, що такі рішення ТЦК все ж не є типовими для нинішньої ситуації.

Чи дійде до апеляційного суду

Разом з тим, Айвазян розповів, що робити у випадку, коли ТЦК все ж відмовить у відстрочці громадянину, який надішле документи поштою.

"Якщо все ж подібне станеться, звернення до суду та отримання задовільного рішення цілком достатньо, аби ТЦК одразу його виконав", — наголосив адвокат.

Юрій Айвазян зазначив, що цей процес навряд чи дійде до другої стадії, апеляційних судів.

"Так що, думаю, вдруге звертатись до суду не прийдеться. Принаймні я з такими випадками у своїй чималій практиці не стикався", — запевнив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як правильно подати заяву на відстрочку від мобілізацію поштою.

Додамо, ми повідомляли про те, навіщо юристи радять посилати документи в ТЦК поштою.

суд пошта відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації