Подача документов на отсрочку - законна ли подача документов по почте

Согласно действующему законодательству, военнообязанный гражданин имеет право оформить отсрочку от мобилизации двумя разными путями. Это может быть как личный визит в территориальный центр комплектования, так и отправка документов на отсрочку по почте.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Оформление отсрочки по почте

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который планирует оформить отсрочку от мобилизации, направив документы по почте.

Мужчина поинтересовался, возможно ли это сделать в таком формате — и не откажет ли ТЦК в отсрочке, учитывая то, что документы будут предоставлены не им лично, а отправлены по почте.

"Отказ в отсрочке в случае направления заявления с подтверждающими документами по почте является незаконным", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Юрист добавил, что такие решения ТЦК все же не являются типичными для нынешней ситуации.

Дойдет ли до апелляционного суда

Вместе с тем, Айвазян рассказал, что делать в случае, когда ТЦК все же откажет в отсрочке гражданину, который пришлет документы по почте.

"Если все же подобное произойдет, обращения в суд и получения удовлетворительного решения вполне достаточно, чтобы ТЦК сразу его выполнил", — отметил адвокат.

Юрий Айвазян отметил, что этот процесс вряд ли дойдет до второй стадии, апелляционных судов.

"Так что, думаю, второй раз обращаться в суд не придется. По крайней мере я с такими случаями в своей немалой практике не сталкивался", — заверил юрист.

