При відсутності всіх документів навіть з правом на відстрочку можуть мобілізувати, заявляє юристка

Перевірка документів у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

Навіть маючи право на відстрочку від мобілізації, громадяни повинні розуміти, що це право не є автоматичним і вимагає належного документального оформлення в ТЦК. Є нюанси, які обов'язково треба врахувати.

Про це в етері "Українського радіо" заявила адвокатка Дар'я Тарасенко.

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За словами Тарасенко, військовозобов'язаний повинен мати при собі всі необхідні документи, що підтверджують право на відстрочку. Відсутність відповідних документів може призвести до законного призову до лав ЗСУ, оскільки з юридичної точки зору, без документального підтвердження, право на відстрочку не діє.

Адвокатка також підкреслила, що багато громадян помилково вважають, що зможуть оформити необхідні довідки вже після отримання повістки. Однак, це може призвести до втрати шансу скористатися своїм правом на відстрочку.

Основні ризики для військовозобов'язаних громадян:

відсутність документів: може призвести до невизнання права на відстрочку;

неможливість отримання відстрочки після мобілізації;

низька ефективність юридичного оскарження рішення ТЦК.

Важливо пам'ятати, що військовозобов'язані, які підлягають бронюванню роботодавцем і мають право на відстрочку, не можуть отримати обидва статуси одночасно, зазначила Тарасенко.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, коли ТЦК повертає на облік виключеного за віком.

Додамо, ми повідомляли про те, як довести виключення з військового обліку, якщо архіви ТЦК згоріли під час війни.