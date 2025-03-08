При отсутствии всех документов даже с правом на отсрочку могут мобилизовать, заявляет юрист

Проверка документов у военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

Даже имея право на отсрочку от мобилизации, граждане должны понимать, что это право не является автоматическим и требует надлежащего документального оформления в ТЦК. Есть нюансы, которые обязательно надо учесть.

Об этом в эфире "Украинского радио" заявила адвокат Дарья Тарасенко.

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Как доказать ТЦК право на отсрочку

По словам Тарасенко, военнообязанный должен иметь при себе все необходимые документы, подтверждающие право на отсрочку. Отсутствие соответствующих документов может привести к законному призыву в ряды ВСУ, поскольку с юридической точки зрения, без документального подтверждения, право на отсрочку не действует.

Адвокат также подчеркнула, что многие граждане ошибочно считают, что смогут оформить необходимые справки уже после получения повестки. Однако, это может привести к потере шанса воспользоваться своим правом на отсрочку.

Основные риски для военнообязанных граждан:

отсутствие документов: может привести к непризнанию права на отсрочку;

невозможность получения отсрочки после мобилизации;

низкая эффективность юридического обжалования решения ТЦК.

Важно помнить, что военнообязанные, которые подлежат бронированию работодателем и имеют право на отсрочку, не могут получить оба статуса одновременно, отметила Тарасенко.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать, когда ТЦК возвращает на учет исключенного по возрасту.

Добавим, мы сообщали о том, как доказать исключение с воинского учета, если архивы ТЦК сгорели во время войны.